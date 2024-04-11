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Published Сегодня, 12:25

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После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы

После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы

11 апреля 2024, 12:25
Фото: 1MI
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
В Ростовской области во время массовых рейдов правоохранители проверили более 500 мигрантов, почти треть из них получили повестки в военкоматы, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

В четверг, 11 апреля, донская полиция поделилась результатами рейдов в Ростовской области. Так полиция с сотрудниками ФСБ и Росгвардии объявили о проверке более чем 500 иностранцев, проживающих и работающих на территории региона.

В результате проверки было выявлено 30 нарушений миграционного законодательства, а также обнаружены 150 граждан, чьи документы не содержали отметок о постановке на воинский учет. Теперь им предстоит посетить донские военкоматы.

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Вместе с этим правоохранители обнаружили работодателя, который незаконно нанял на работу нелегальных мигрантов. В отношении него возбудили 13 административных расследований.

Напомним, последние несколько недель силовики на регулярной основе устраивают проверки на рынках, в заведениях общепита и стройках Ростовской области, чтобы обнаружить нарушителей миграционного законодательства. Регулярность проверок значительно увеличилась после теракта в «Крокус Сити Холле» с сотнями жертв и пострадавших.

Кроме того, на днях стало известно, что в Ростовской области будут судить членов организованной группы, которые помогали нелегальным мигрантам со сдачей необходимых для въезда экзаменов.

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