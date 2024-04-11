После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В четверг, 11 апреля, донская полиция поделилась результатами рейдов в Ростовской области. Так полиция с сотрудниками ФСБ и Росгвардии объявили о проверке более чем 500 иностранцев, проживающих и работающих на территории региона.
В результате проверки было выявлено 30 нарушений миграционного законодательства, а также обнаружены 150 граждан, чьи документы не содержали отметок о постановке на воинский учет. Теперь им предстоит посетить донские военкоматы.
Вместе с этим правоохранители обнаружили работодателя, который незаконно нанял на работу нелегальных мигрантов. В отношении него возбудили 13 административных расследований.
Напомним, последние несколько недель силовики на регулярной основе устраивают проверки на рынках, в заведениях общепита и стройках Ростовской области, чтобы обнаружить нарушителей миграционного законодательства. Регулярность проверок значительно увеличилась после теракта в «Крокус Сити Холле» с сотнями жертв и пострадавших.
Кроме того, на днях стало известно, что в Ростовской области будут судить членов организованной группы, которые помогали нелегальным мигрантам со сдачей необходимых для въезда экзаменов.