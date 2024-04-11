РЭО: Курортный сбор можно использовать для нужд регоператоров на ООПТ

Он подчеркнул, что тарифы граждан не могут использоваться в качестве источника финансирования работ на ООПТ. Это было бы несправедливо, поскольку такую практику можно расценить как перекладывание ответственности за ущерб, наносимый турпотоком, на жителей территорий, на которых находятся ООПТ, сообщает newstracker.ru. Поэтому в РЭО предлагают возмещать соответствующие расходы из средств курортного сбора. Уже известны такого рода прецеденты. «Мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — подчеркнул глава Российского экологического оператора.