РЭО: Курортный сбор можно использовать для нужд регоператоров на ООПТ

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:48
В Республике Башкортостан 11 апреля состоялось пленарное заседание «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» экологического форума, на котором соответствующая инициатива была представлена гендиректором РЭО Денисом Буцаевым.
Он подчеркнул, что тарифы граждан не могут использоваться в качестве источника финансирования работ на ООПТ. Это было бы несправедливо, поскольку такую практику можно расценить как перекладывание ответственности за ущерб, наносимый турпотоком, на жителей территорий, на которых находятся ООПТ, сообщает newstracker.ru. Поэтому в РЭО предлагают возмещать соответствующие расходы из средств курортного сбора. Уже известны такого рода прецеденты. «Мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — подчеркнул глава Российского экологического оператора.
В числе прочего Буцаев заявил о потребности в строительстве инфраструктурных объектов по переработке ТКО с повышенной мощностью. Возводить объекты по переработке отходов, оставляемых туристами, также предлагается на средства от курортного сбора.
Публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» учредили указом президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — формирование в стране комплексной системы обращения с ТКО. В соответствии с требованиями нацпроекта «Экология» это нужно для сокращения количества захораниваемых отходов и последующего снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году запланировано достичь сортировки 100% объема ТКО и снижения объема отходов, которые вывозятся на полигоны, в два раза. Достижение таких показателей невозможно без построения в России экономики замкнутого цикла.