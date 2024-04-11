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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Режим ЧС ввели в части Азова

Режим ЧС ввели в части Азова

11 апреля 2024, 09:28
Фото: wikimedia.org
Режим ЧС ввели в части Азова

Проломивший трубу теплоход оставил часть Азова без воды

В части Азова ввели режим ЧС из-за аварийной ситуации с теплоходом, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, теплоход проломил трубу на дне реки, из-за чего микрорайон Задонье остался без воды. Говорится, что это судно «Волго-Дон 5105», направлявшееся с пшеницей в Керчь.

«При развороте оно случайно зацепило пластиковую трубу. Вечером власти ввели режим ЧС», — говорится в публикации.

В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»
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Отмечается, что для местных жителей организовали подвоз через Дон на теплоходах. Набрать воду можно в порту.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Режим ЧС#Теплоход#Аварийная ситуация#Происшествия
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