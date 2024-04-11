Режим ЧС ввели в части Азова

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По информации канала, теплоход проломил трубу на дне реки, из-за чего микрорайон Задонье остался без воды. Говорится, что это судно «Волго-Дон 5105», направлявшееся с пшеницей в Керчь.
«При развороте оно случайно зацепило пластиковую трубу. Вечером власти ввели режим ЧС», — говорится в публикации.
Отмечается, что для местных жителей организовали подвоз через Дон на теплоходах. Набрать воду можно в порту.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067». Материал на эту тему читайте по ссылке.