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Лидерами по суицидам среди детей в регионе стали Ростов и Батайск

Ростов и Батайск стали лидерами по числу детских самоубийств

11 апреля 2024, 09:34
Фото: Alexander Grey/ Unsplash
Лидерами по суицидам среди детей в регионе стали Ростов и Батайск
По итогам прошлого года число попыток самоубийства среди несовершеннолетних снизилось в Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

Сколько всего попыток самоубийства и самих самоубийств совершили дети и подростки в регионе в 2023 году, не уточняется. В отчете властей лишь указывается, что само число суицидов снизилось на 22,7%, а суицидальных попыток — на 15,5%.

Чаще всего такое поведение несовершеннолетних фиксировалось в Ростове, Батайске, Таганроге и Каменске-Шахтинском. Половина из погибших детей (53%) учились в школах, еще 35% являлись студентами колледже. Остальные подростки были не организованы.

«Смерти детей из неполных семей предшествовало психотравмирующее событие в семье, повлекшее обиду и ощущение „ненужности, покинутости, одиночества“, — отмечают работники областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

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Подростки из полных семей прибегали к такому из-за отсутствия доверительных отношения с родителями или проблем в романтических отношениях. Один ребенок погиб из-за продолжительного психического расстройства.

«Также среди причин гибели можно отметить нарушение детско-родительских отношений, конфликтно-бытовые ситуации, травмирующие факторы личного характера — давление низкого социального статуса по отношению к другим подросткам», — следует из отчета властей.

Большинство погибших детей были замкнутыми, стеснительными, пытались быть ненавязчивыми и не торопились сближаться с окружающими. У них был ограниченный круг друзей, некоторые, по всей видимости, были жертвами буллинга и непринятия себя в коллективе сверстников.

Примечательно также, что чаще всего суицидальное поведение связано именно с проблемами в семье ребенка. Не зафиксировано ни одного случая, спровоцированного участием подростка в так называемых «группах смерти».

Ранее Прокуратура раскритиковала работу властей Ростовской области после проверок смерти детей.

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