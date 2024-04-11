Ростов и Батайск стали лидерами по числу детских самоубийств

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Сколько всего попыток самоубийства и самих самоубийств совершили дети и подростки в регионе в 2023 году, не уточняется. В отчете властей лишь указывается, что само число суицидов снизилось на 22,7%, а суицидальных попыток — на 15,5%.
Чаще всего такое поведение несовершеннолетних фиксировалось в Ростове, Батайске, Таганроге и Каменске-Шахтинском. Половина из погибших детей (53%) учились в школах, еще 35% являлись студентами колледже. Остальные подростки были не организованы.
«Смерти детей из неполных семей предшествовало психотравмирующее событие в семье, повлекшее обиду и ощущение „ненужности, покинутости, одиночества“, — отмечают работники областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Подростки из полных семей прибегали к такому из-за отсутствия доверительных отношения с родителями или проблем в романтических отношениях. Один ребенок погиб из-за продолжительного психического расстройства.
«Также среди причин гибели можно отметить нарушение детско-родительских отношений, конфликтно-бытовые ситуации, травмирующие факторы личного характера — давление низкого социального статуса по отношению к другим подросткам», — следует из отчета властей.
Большинство погибших детей были замкнутыми, стеснительными, пытались быть ненавязчивыми и не торопились сближаться с окружающими. У них был ограниченный круг друзей, некоторые, по всей видимости, были жертвами буллинга и непринятия себя в коллективе сверстников.
Примечательно также, что чаще всего суицидальное поведение связано именно с проблемами в семье ребенка. Не зафиксировано ни одного случая, спровоцированного участием подростка в так называемых «группах смерти».
Ранее Прокуратура раскритиковала работу властей Ростовской области после проверок смерти детей.