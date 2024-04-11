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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Ростовчане массово распродают свои пивные магазины

Ростовчане массово распродают свои пивные магазины

11 апреля 2024, 04:08
Фото: johndal/cc by sa 2.0/flickr.com
Ростовчане массово распродают свои пивные магазины
В Ростове-на-Дону появилось большое количество объявлений по продаже пивных магазинов, говорится на одном из тематических сайтов.

Пивной бар-магазин

За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина. Здесь установили 10 кранов, холодильники и барную стойку. Владелец рассказал, что рядом есть остановка и отсутствуют подобные заведения.

Площадь помещения составляет 53 квадратных метра, стоимость аренды — 30 тысяч рублей в месяц.

«Бар работает несколько лет, имеется база постоянных клиентов. Вложений не требует. Заходи и работай», — пишет владелец.

За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.
За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.
За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.
За 550 тысяч рублей можно приобрести пивной бар на улице Ленина.
Фото: авито.ру

Пивной магазин за миллион

За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко. Помещение в аренде, в нем есть все необходимое для работы, в том числе 27 пивных кранов.

«Продаю в связи с переездом. Товарный остаток входит в стоимость», — говорится в объявлении.

Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.
Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.
Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.
Пивной магазин за 1 млн. За эти деньги можно стать владельцем магазина на улице Немировича-Данченко.
Фото: авито.ру

Самый дорогой магазин

Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит в собственность все оборудование, но помещение будет в аренде.

«Магазин прибыльный, открыл в 2016 году, есть накладные, подтверждающие закупки», — пишет продавец.

Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей. Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей.
Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей. Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей.
Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей.Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей.
Самый дорогой магазин. Он расположен на улице Орбитальной и стоит два миллиона рублей.
Фото: авито.ру

Самый дешевый магазин

Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова. Магазин сочетает в себе функции бара, а общая площадь составляет 35 квадратных метров.

«Есть склад для хранения пива, четыре стола с посадочными местами. Предусмотрены дополнительные места в виде арт-бочки, на время футбольных матчей очень актуально», — сказано в объявлении.

Отмечается, что в помещении сделали хороший ремонт.

Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова. Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова.
Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова. Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова.
Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова.Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова.
Самый дешевый магазин. Он стоит 250 тысяч рублей и расположен на улице Мечникова.
Фото: авито.ру

Магазин с прибылью 100 тысяч рублей

Стоимость бизнеса составляет 400 тысяч рублей, магазин находится на проспекте Буденновский. По словам владельца, каждый месяц этот бизнес приносит 100 тысяч рублей прибыли.

«Большой жилой массив, рядом нет конкурентов, что является большим преимуществом. Так же планируется строительство нового ЖК, откуда будут идти потенциальные клиенты», — говорится в объявлении.

Отмечается, что площадь помещения составляет 30 квадратов, в нем есть все необходимое оборудование.

Ранее стало известно, что в Ростове продают сеть бургерных за 35 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Пивные магазины#Пивной бар
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