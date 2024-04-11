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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Ростовская область готовится к купальному сезону 2024 года

Ростовская область готовится к купальному сезону 2024 года

11 апреля 2024, 14:02
Фото: Unsplash
Ростовская область готовится к купальному сезону 2024 года
В Ростовской области начали подготовку к купальному сезону 2024 года, подробности рассказали в донском правительстве.

Власти объявили, что на днях в Ростовской области обсудили вопросы подготовки донских пляжей к купальному сезону. Чиновники напомнили, что в отдельных муниципалитетах пляжи не открывались к купальному сезону уже долгие годы, а местные власти занимаются лишь подготовкой мест отдыха у воды.

Купальный сезон завершился в Ростовской области
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«Напомню, в местах отдыха у воды купание запрещено, а по своему опыту мы знаем, что люди все равно будут купаться в таких местах», — отметил Сергей Бодряков, поручив администрациям населенных пунктов максимально подготовиться к купальному сезону, чтобы не допустить гибели людей на воде.

Власти напомнили, что в 2023 году в Ростовской области работали более 90 пляжей и свыше 130 мест отдыха у воды. Сейчас областной департамент по предупреждению ЧС готов помочь муниципальным властям с подготовкой к купальному сезону и очисткой пляжей, а также обучением матросов-спасателей.

«Напомню, в местах отдыха у воды купание запрещено, а по своему опыту мы знаем, что люди все равно будут купаться в таких местах», — отметил Сергей Бодряк«Напомню, в местах отдыха у воды купание запрещено, а по своему опыту мы знаем, что люди все равно будут купаться в таких местах», — отметил Сергей Бодряк
«Напомню, в местах отдыха у воды купание запрещено, а по своему опыту мы знаем, что люди все равно будут купаться в таких местах», — отметил Сергей Бодряк
Фото: donland.ru

В прошлом году после завершения купального сезона утонули шесть дончан, а в теплые месяцы жертвами происшествий на воде стали почти 40 жителей Ростовской области.

Напоминаем, по традиции купальный сезон в Ростовской области начинается с началом лета — 1 июня, когда температура воды и воздуха становится комфортной для купания дончан. В это время на пляжах начинают дежурить спасатели, которые следят за безопасностью на воде и тем, чтобы оказать своевременную помощь купающимся.

Ранее на пляже Волго-Донского канала обнаружили сотни змеи, напугавших местных жителей, и призвали не приближаться к пресмыкающимся в период брачного сезона.

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