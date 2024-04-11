Ростовская область готовится к купальному сезону 2024 года

Напоминаем, по традиции купальный сезон в Ростовской области начинается с началом лета — 1 июня, когда температура воды и воздуха становится комфортной для купания дончан. В это время на пляжах начинают дежурить спасатели, которые следят за безопасностью на воде и тем, чтобы оказать своевременную помощь купающимся.