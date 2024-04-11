Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Депутаты отметили, что в регионе дорожают запчасти, топливо, некоторые сорта семян и удобрения. Заниматься растениеводством в области становиться просто невыгодно, из-за чего падают темпы развития сельского хозяйства.
«Сегодня самое главное — это не упустить курицу, которая несет золотые яйца, — растениеводство», — заявил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
Тех средств, что выделяют растениеводам региональные власти, не хватает. «Блокнот» пишет, что депутаты Заксобрания хотят обратиться к федеральным властям за выделением 14 миллиардов рублей на поддержку фермеров в области, чтобы помочь им покрыть затраты и повысить рентабельность.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области увеличилось число неиспользуемых сельхозземель.