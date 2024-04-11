Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров

Тех средств, что выделяют растениеводам региональные власти, не хватает. «Блокнот» пишет, что депутаты Заксобрания хотят обратиться к федеральным властям за выделением 14 миллиардов рублей на поддержку фермеров в области, чтобы помочь им покрыть затраты и повысить рентабельность.