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Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров

Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров

11 апреля 2024, 10:35
Фото: donland.ru
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Рентабельность хозяйств, занимающихся растениеводством, падает в Ростовской области, сообщили в Заксобрании региона.

Депутаты отметили, что в регионе дорожают запчасти, топливо, некоторые сорта семян и удобрения. Заниматься растениеводством в области становиться просто невыгодно, из-за чего падают темпы развития сельского хозяйства.

«Сегодня самое главное — это не упустить курицу, которая несет золотые яйца, — растениеводство», — заявил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

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Тех средств, что выделяют растениеводам региональные власти, не хватает. «Блокнот» пишет, что депутаты Заксобрания хотят обратиться к федеральным властям за выделением 14 миллиардов рублей на поддержку фермеров в области, чтобы помочь им покрыть затраты и повысить рентабельность.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области увеличилось число неиспользуемых сельхозземель.

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