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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все

Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все

11 апреля 2024, 11:37
Фото: unsplash
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и нашел место, где рыба клевала на все виды приманки, об этом он рассказал в соцсетях.

Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей. Видимо, об этих местах знают и другие рыбаки, так как их было немало.

«Клюет на все, что пробовал. Думаю, там можно прям много наловить», — заявил местный житель. Он и сам вернулся домой с хорошим уловом, который показал на фотографиях.

«Эмоций море, классно отдохнул», — написал рыбак. Пользователи в комментариях поздравили его с хорошим уловом.

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Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.
Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.
Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.
Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей.
Фото: vk.com/rybalka_v_rostove

Также ростовчане напомнили, что сейчас действует запрет на вылов рыбы на ряде водоемов, который нужно соблюдать.

Ранее массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Мертвый Донец#Карась
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