Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Он сообщил, что отправился на реку Мертвый Донец, где оказалось очень много карасей. Видимо, об этих местах знают и другие рыбаки, так как их было немало.
«Клюет на все, что пробовал. Думаю, там можно прям много наловить», — заявил местный житель. Он и сам вернулся домой с хорошим уловом, который показал на фотографиях.
«Эмоций море, классно отдохнул», — написал рыбак. Пользователи в комментариях поздравили его с хорошим уловом.
Также ростовчане напомнили, что сейчас действует запрет на вылов рыбы на ряде водоемов, который нужно соблюдать.
Ранее массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.