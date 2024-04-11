«Слухи раздувает ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры

Холероподобные вибрионы, и уж тем более бактерии холеры, в наших водоемах находят крайне редко. Однако медики предупреждают, что кроме холеры существует целый ряд других кишечных инфекций, которые тоже встречаются в природе. В их числе — сальмонеллез.