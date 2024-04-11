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Published Сегодня, 14:32

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«Работа вражеского ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры

«Слухи раздувает ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры

11 апреля 2024, 14:32
Фото: unsplash
«Работа вражеского ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры

В поликлинике Ростова рассказали, как защититься от кишечных инфекций и холеры

Слухи о появлении холеры все чаще обсуждаются в Ростовской области. Однако, помимо холеры, есть целый ряд иных кишечных инфекций. Как от них защититься, рассказали корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики подчеркивают, что холерой болеют только люди. Заражение наступает когда бактерия холеры (холерный вибрион) попадает в рот, а оттуда в желудок и кишечник.

«Холерный вибрион очень неустойчив в окружающей среде. Сохраняется он исключительно в теплой воде. На сухой поверхности, на солнце, от любого мыльного раствора он сразу погибает», — отмечает врач, попросивший не публиковать его имя.

Собеседник добавляет, что за свою многолетнюю практику работы в поликлинике Ростова никогда не выявляли пациентов с холерой.

«Я уверен, что слухи о появлении у нас холеры — это попросту работа вражеского ЦИПсО. Они вбрасывают информацию, частично похожую на правду, люди подхватывают и начинают обсуждать. Но с действительностью это не имеет связи. Никакой секретной информации между медучреждениями и службами надзора нет и быть не может. Наши контролирующие ведомства постоянно мониторят водоемы на предмет наличия вибрионов холеры», — констатирует доктор.
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Спикер разъясняет, что 80% современных людей переносят холеру в легкой форме, замечая лишь небольшое расстройство кишечника. Да и шансы заболеть холерой в Ростовской области, по словам медиков, стремятся к нулю.

Холероподобные вибрионы, и уж тем более бактерии холеры, в наших водоемах находят крайне редко. Однако медики предупреждают, что кроме холеры существует целый ряд других кишечных инфекций, которые тоже встречаются в природе. В их числе — сальмонеллез.

Холероподобные вибрионы, и уж тем более бактерии холеры, в наших водоемах находят крайне редкоХолероподобные вибрионы, и уж тем более бактерии холеры, в наших водоемах находят крайне редко
Холероподобные вибрионы, и уж тем более бактерии холеры, в наших водоемах находят крайне редко
Фото: clati.ru
«Чтобы защититься от заражения, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Мыть руки перед едой, и, конечно же, не пить воду из неизвестных источников. Об этом, наверное, уже нет смысла предупреждать. Дончане уже давно привыкли употреблять чистую покупную воду, у многих стоят фильтры. Но если речь идет о воде из крана, то перед употреблением ее следует прокипятить», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове.

Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове
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