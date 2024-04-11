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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Спасатель Белков назвал самые опасные районы Ростовской области в случае паводка

Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить

11 апреля 2024, 12:40
Фото: donland.ru
Спасатель Белков назвал самые опасные районы Ростовской области в случае паводка
В зоне риска могут оказаться почти все населенные пункты вдоль реки Дон, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

Как объясняет Артем Белков, паводки случаются по трем основным причинам: обильные дожди, таяние большого количества или утечка большого количества воды из водохранилищ.

«Если Дон начнет обильно разливаться, в зону подтоплений скорее всего попадет вся часть Ростова вдоль реки, Батайск и прилегающие поселки, часть Азова, станица Багаевская, Семикаракорск вплоть до Усть-Донецкого», — объясняет эксперт.

Артем Белков добавляет, что вся территория долины Дона находится в среднем не выше 10 м над уровнем моря.

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«Все что в низине Дона с двух сторон ограждено возвышенностями. Вода будет скапливаться именно в ней, ей некуда будет уходить, как следствие, побережье Азовского моря тоже может быть затоплено», — предполагает эксперт.

Однако масштабного затопления, по мнению Белкова, Ростовской области не грозит. Все потому, что снега минувшей зимой выпало недостаточно много, чтобы его таяние могло спровоцировать сильный подъем уровня воды в реке.

«У нас засушливый регион, сильные и частые дожди — тоже редкость. Подтопления если и происходят, то затрагивают только населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от Дона. Жители об этом сезонном явлении знают», — успокаивает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что могилы затопило на кладбище рядом с Батайском.

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