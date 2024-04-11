Стало известно, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Злоумышленники смогли незаконно скопировать данные, составляющие коммерческую тайну одной из крупнейших IT-компаний России. Хакеры получили доступ к базе организации и персональных данным работников сервисной службы. Эти данные они затем разместили для продажи в даркнете.
Двух хакеров полицейские смогли задержать в Ростове-на-Дону и Сочи. У них дома изъяли всю технику, которая может послужить доказательством их вины. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.
Ранее глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников.