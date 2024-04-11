rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Хакеров, воровавших данные крупнейшей IT-компании, задержали в Ростове

Стало известно, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры

11 апреля 2024, 06:42
Фото: Pxhere
Хакеров, воровавших данные крупнейшей IT-компании, задержали в Ростове

Хакеров, воровавших данные крупнейшей IT-компании, задержали в Ростове

Правоохранительные органы пресекли деятельность группировки хакеров, рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Злоумышленники смогли незаконно скопировать данные, составляющие коммерческую тайну одной из крупнейших IT-компаний России. Хакеры получили доступ к базе организации и персональных данным работников сервисной службы. Эти данные они затем разместили для продажи в даркнете.

В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
Узнать подробнее
Хакеров, воровавших данные крупнейшей IT-компании, задержали в Ростове
Видео: МВД РФ

Двух хакеров полицейские смогли задержать в Ростове-на-Дону и Сочи. У них дома изъяли всю технику, которая может послужить доказательством их вины. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Ранее глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников.

Читайте также:
Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два годаВ Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взяткиВ Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом
#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Сегодня, 11:37
Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке
Сегодня, 11:16
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
Сегодня, 07:17
"