Строительство нового парка в квартале «Левобережье» посетил глава региона

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Будущую точку притяжения вместе с Василием Голубевым оценили и студенты донских вузов.
Презентацию проекта провел генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Он рассказал, как изменится территория левого берега реки Дон по завершению строительства и как сегодня продвигаются работы.
Парк в Левобережье это уникальный проект, не имеющий аналогов в Ростовской области. На площади 14,8 гектара будет развернута насыщенная инфраструктура, располагающая к любым видам отдыха. Здесь предусмотрены как спортивные зоны, так и тихие природные уголки для прогулок.
Общая готовность объектов, которые возводит компания ЮгСтройИнвест на данный момент составляет 80%. В зоне активного отдыха уже готовы памп-трек, скалодром и скейт-парк. На стадии завершения работ находится здание велопроката. Планируется строительство и других спортивных объектов.
В амфитеатре, где будут проходить масштабные городские события уже завершены бетонные работы и начинается благоустройство.
Завершились работы и по созданию фонтанной аллеи с ночной подсветкой. Величественные каскады будут работать весь сезон, до октября. В болотных садах, которые станут главной изюминкой парка, уже установлены мостовые конструкции. Развитие парковой инфраструктуры положительно отразиться и на прилегающих территориях. Планируется создание удобных подъездов и надземного пешеходного перехода.
Строительство нового парка ГК «ЮгСтройИнвест» ведет одновременно с кварталом у реки «Левобережье», первым в этой части города. Стоит отметить, что новый микрорайон входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».