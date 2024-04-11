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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Строительство нового парка в квартале «Левобережье» посетил глава региона

Строительство нового парка в квартале «Левобережье» посетил глава региона

11 апреля 2024, 16:05
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Строительство нового парка в квартале «Левобережье» посетил глава региона
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил новый парк, который возводит в квартале у реки «Левобережье» один из ведущих застройщиков России — группа компаний «ЮгСтройИнвест». Визит главы региона проходил в рамках областной акции «День с Губернатором».

Будущую точку притяжения вместе с Василием Голубевым оценили и студенты донских вузов.

Презентацию проекта провел генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Он рассказал, как изменится территория левого берега реки Дон по завершению строительства и как сегодня продвигаются работы.

Парк в Левобережье это уникальный проект, не имеющий аналогов в Ростовской области. На площади 14,8 гектара будет развернута насыщенная инфраструктура, располагающая к любым видам отдыха. Здесь предусмотрены как спортивные зоны, так и тихие природные уголки для прогулок.

Общая готовность объектов, которые возводит компания ЮгСтройИнвест на данный момент составляет 80%. В зоне активного отдыха уже готовы памп-трек, скалодром и скейт-парк. На стадии завершения работ находится здание велопроката. Планируется строительство и других спортивных объектов.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В амфитеатре, где будут проходить масштабные городские события уже завершены бетонные работы и начинается благоустройство.

Завершились работы и по созданию фонтанной аллеи с ночной подсветкой. Величественные каскады будут работать весь сезон, до октября. В болотных садах, которые станут главной изюминкой парка, уже установлены мостовые конструкции. Развитие парковой инфраструктуры положительно отразиться и на прилегающих территориях. Планируется создание удобных подъездов и надземного пешеходного перехода.

Строительство нового парка ГК «ЮгСтройИнвест» ведет одновременно с кварталом у реки «Левобережье», первым в этой части города. Стоит отметить, что новый микрорайон входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».

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