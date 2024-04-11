Строительство нового парка в квартале «Левобережье» посетил глава региона

Парк в Левобережье это уникальный проект, не имеющий аналогов в Ростовской области. На площади 14,8 гектара будет развернута насыщенная инфраструктура, располагающая к любым видам отдыха. Здесь предусмотрены как спортивные зоны, так и тихие природные уголки для прогулок.