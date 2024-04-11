Трансграничные переводы в МТС Банке возможны более чем в 50 стран

Это стало возможным благодаря наличию прямых шлюзов с банками стран СНГ и мобильному приложению МТС Банка. Средства с карты или счета списываются в рублях, а зачисляются получателю в национальной валюте, долларах США или в евро. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов. Сделать перевод можно с карты любого российского банка, и вовсе не обязательно быть клиентом Банка МТС.

Пользователи мобильного приложения банка мгновенно переводят деньги в рублях по выгодному курсу в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Израиль, Германию, Сербию, Италию, Шри-Ланку и другие страны.