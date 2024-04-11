Трансграничные переводы в МТС Банке возможны более чем в 50 стран

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Это стало возможным благодаря наличию прямых шлюзов с банками стран СНГ и мобильному приложению МТС Банка. Средства с карты или счета списываются в рублях, а зачисляются получателю в национальной валюте, долларах США или в евро. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов. Сделать перевод можно с карты любого российского банка, и вовсе не обязательно быть клиентом Банка МТС.
Пользователи мобильного приложения банка мгновенно переводят деньги в рублях по выгодному курсу в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Израиль, Германию, Сербию, Италию, Шри-Ланку и другие страны.
Переводы в российских рублях доступны на счета любых банков Армении с зачислением в армянских драмах и долларах, а также с выдачей наличными. Также физические лица могут переводить средства на счета любых банков Кыргызстана с зачислением в кыргызских сомах, рублях, долларах и евро.
Максимальный лимит разового перевода составляет 400 000 рублей, 800 000 рублей в сутки, а с карт МТС Банка, ежемесячный лимит доходит до 5 млн рублей.
Для осуществления перевода необходимо зайти в приложении МТС Банка в раздел «Платежи», выбрать иконку «За рубеж», далее — указать страну, валюту перевода, сумму и выбрать способ получения.
Более подробная информация о всех способах денежных переводов доступна на сайте МТС Банка .