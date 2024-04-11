Ученые из Ростова придумали способ гуманного массового уничтожения животных

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Результаты текущих исследований сулят создание нового сегмента ветеринарных препаратов на рынке.
Проект «Гуманная эвтаназия сельскохозяйственных животных» реализуется в рамках стратегической программы развития университета под названием «Приоритет 2030».
Он разрабатывается научным коллективом факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ и ориентирован на разработку этичных методов эвтаназии.
Особое внимание уделяется разработке методов для эвтаназии свиней с целью устранения массовых заболеваний, включая, африканскую чуму.
Ранее донские ученые научили ИИ диагностировать рак.