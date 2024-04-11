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Published Сегодня, 08:59

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Ученые из Ростова придумали способ гуманной эвтаназии крупного скота

Ученые из Ростова придумали способ гуманного массового уничтожения животных

11 апреля 2024, 08:59
Фото: donland.ru
Ученые из Ростова придумали способ гуманной эвтаназии крупного скота

Ученые из Ростова придумали способ гуманной эвтаназии больных чумой свиней

Ученые ДГТУ активно занимаются разработкой инновационного комбинированного средства для гуманной эвтаназии крупных сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Результаты текущих исследований сулят создание нового сегмента ветеринарных препаратов на рынке.

Проект «Гуманная эвтаназия сельскохозяйственных животных» реализуется в рамках стратегической программы развития университета под названием «Приоритет 2030».

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Он разрабатывается научным коллективом факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ и ориентирован на разработку этичных методов эвтаназии.

Особое внимание уделяется разработке методов для эвтаназии свиней с целью устранения массовых заболеваний, включая, африканскую чуму.

Ранее донские ученые научили ИИ диагностировать рак.

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