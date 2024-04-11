В День космонавтики на телебашне Ростова включат праздничную подсветку

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Архитектурно-художественная подсветка будет включена на телебашне с 20.00 до 23.00 мск, погружая всех в атмосферу космоса .
В этот вечер на телевышке высветится звездное небо, изображение ракеты и яркие переливы, погружающие в удивительную космическую атмосферу прямо в центре города.
Это мини-световое шоу станет не только прекрасным подарком для жителей Ростова-на-Дону, подобная подсветка появится более чем в 30 городах по всей стране.
Ранее стало известно, что космонавт Николай Чуб поделился видео с борта МКС.