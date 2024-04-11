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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В День космонавтики на телебашне Ростова появится праздничная подсветка

В День космонавтики на телебашне Ростова включат праздничную подсветку

11 апреля 2024, 07:02
Фото: donland.ru
В День космонавтики на телебашне Ростова появится праздничная подсветка
12 апреля в Ростове-на-Дону филиал российской телерадиовещательной сети готовится порадовать жителей и гостей города световой подсветкой в честь Дня космонавтики.

Архитектурно-художественная подсветка будет включена на телебашне с 20.00 до 23.00 мск, погружая всех в атмосферу космоса .

В этот вечер на телевышке высветится звездное небо, изображение ракеты и яркие переливы, погружающие в удивительную космическую атмосферу прямо в центре города.

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Это мини-световое шоу станет не только прекрасным подарком для жителей Ростова-на-Дону, подобная подсветка появится более чем в 30 городах по всей стране.

Ранее стало известно, что космонавт Николай Чуб поделился видео с борта МКС.

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