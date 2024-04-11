В Москве похоронили семью из Таганрога, погибшую в теракте в «Крокус сити холле»

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел в Подмосковье 22 марта. Террористы вошли в здание перед концертом там группы «Пикник» и начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. Позже преступники устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек, больше 600 пострадали.