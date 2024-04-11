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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Москве похоронили семью из Таганрога, погибшую в теракте в «Крокус сити холле»

В Москве похоронили семью из Таганрога, погибшую в теракте в «Крокус сити холле»

11 апреля 2024, 11:15
Фото: МЧС РФ
В Москве похоронили семью из Таганрога, погибшую в теракте в «Крокус сити холле»
В Москве состоялись похороны Виктории Ченгаевой и ее сына-подростка из Таганрога, погибших в теракте в «Крокус сити холле», об этом рассказала в соцсетях старшая дочь погибшей.

Прощание состоялось 11 апреля. Проводить в последний путь Викторию и ее супруга Василия, а также сына-подростка Артемия пришли родственники и просто неравнодушные люди.

Старшая дочь погибшей Ангелина рассказала, что боялась идти на похороны близких, однако после прощания ей стало легче. Она также поблагодарила всех, кто пришел выразить соболезнования.

«Видеть три гроба и понимать, что все три — твои, не описать, как трудно», — заключила девушка.

У Ченгаевой осталась несовершеннолетняя дочь. Опеку над девочкой пообещала взять старшая сестра.

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Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел в Подмосковье 22 марта. Террористы вошли в здание перед концертом там группы «Пикник» и начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. Позже преступники устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек, больше 600 пострадали.

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