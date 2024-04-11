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Updated Сегодня, 16:27

В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая

В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая

11 апреля 2024, 16:25
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая
В Ростове собираются ограничить движение из-за подготовки к военному параду 9 Мая, об этом сообщили на портале администрации города.

Департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова объявил, что в начале мая на территории города пройдет несколько репетиций парада ко Дню Победы.

Войска Южного военного округа и Ростовского-на-Дону гарнизона собираются провести пять репетиций парада и подготовиться к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время репетиций военных планируется полностью прекратить движение в центральной части Ростова.

Так со 2 по 4 мая с 18.00 до 01.00 мск введут ограничения движения по площади Театральной, Большой Садовой в границах от Театральной до Ворошиловского, а также по улицам Советской, 20-й Линии и проспекту Шолохова, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, улице Красноармейской, Ченцова и Кировскому. Ограничения будут действовать во время репетиций, а также на период, пока военная техника будет добираться до центра города.

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Аналогичные ограничения будут действовать 7 и 9 мая с 06.00 до 14.00 мск во время генеральной репетиции и проведения парада. Уточняем, что Большая Садовая будет перекрыта от Театральной до Ворошиловского, Советская — в границах площадей Карла Маркса и Театральной, 20-я Линия будет перекрыта для транспорта в границах проспекта Шолохова и площади Карла Маркса.

Схемы объезда и движения общественного транспорта на период действия ограничений уточнят позднее.

Напомним, ежегодный парад ко Дню Победы привлекает внимание не только ростовчан, но и туристов, заинтересованных в демонстрациях военной техники. Вместе с этим в Ростове по традиции проводят праздничные концерты, а также исторические выставки, экскурсии и патриотические акции, вечером небо над городом озаряет фейерверк. Пока список праздничных мероприятий, подготовленных ко Дню Победы в Ростове, не публиковали.

Ранее стало известно, сколько денег потратят на украшение улиц Ростова к 9 Мая.

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