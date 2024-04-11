В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая

Так со 2 по 4 мая с 18.00 до 01.00 мск введут ограничения движения по площади Театральной, Большой Садовой в границах от Театральной до Ворошиловского, а также по улицам Советской, 20-й Линии и проспекту Шолохова, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, улице Красноармейской, Ченцова и Кировскому. Ограничения будут действовать во время репетиций, а также на период, пока военная техника будет добираться до центра города.