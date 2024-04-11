В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова объявил, что в начале мая на территории города пройдет несколько репетиций парада ко Дню Победы.
Войска Южного военного округа и Ростовского-на-Дону гарнизона собираются провести пять репетиций парада и подготовиться к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время репетиций военных планируется полностью прекратить движение в центральной части Ростова.
Так со 2 по 4 мая с 18.00 до 01.00 мск введут ограничения движения по площади Театральной, Большой Садовой в границах от Театральной до Ворошиловского, а также по улицам Советской, 20-й Линии и проспекту Шолохова, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, улице Красноармейской, Ченцова и Кировскому. Ограничения будут действовать во время репетиций, а также на период, пока военная техника будет добираться до центра города.
Аналогичные ограничения будут действовать 7 и 9 мая с 06.00 до 14.00 мск во время генеральной репетиции и проведения парада. Уточняем, что Большая Садовая будет перекрыта от Театральной до Ворошиловского, Советская — в границах площадей Карла Маркса и Театральной, 20-я Линия будет перекрыта для транспорта в границах проспекта Шолохова и площади Карла Маркса.
Схемы объезда и движения общественного транспорта на период действия ограничений уточнят позднее.
Напомним, ежегодный парад ко Дню Победы привлекает внимание не только ростовчан, но и туристов, заинтересованных в демонстрациях военной техники. Вместе с этим в Ростове по традиции проводят праздничные концерты, а также исторические выставки, экскурсии и патриотические акции, вечером небо над городом озаряет фейерверк. Пока список праздничных мероприятий, подготовленных ко Дню Победы в Ростове, не публиковали.
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