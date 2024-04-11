В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник

Расследование громкого уголовного дела длилось практически год. За это время пара постоянно пыталась свалить вину друг на друга. По словам Якова Майбороды, в день убийства он якобы хотел ударить жену ногой. В этот момент она держала девочку на руках, а потому удар пришелся малышке в голову, вследствие чего она умерла. Чтобы скрыть убийство, пара решила расчленить тело и спрятать его прямо в квартире.