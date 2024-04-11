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Published Сегодня, 06:58

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В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник

В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник

11 апреля 2024, 06:58
Фото: Pxhere
В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник
В Ростове начинается судебное разбирательство над семейной парой, жестоко убившей собственную дочь, рассказали в прокуратуре и Следкоме региона.

34-летнего Якова Майбороду и его 24-летнюю жену Анастасию судят по статье «Убийство». Их преступление шокировало весь регион в апреле прошлого года. Супруги хладнокровно убили собственную 8-месячную дочь. Чтобы скрыть следы преступления, пара спрятала останки девочки в морозильной камере.

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Позже следователи рассказали, что прибыли домой к семье после сообщений о похищении девочки прямо из квартиры. Сотрудников СК насторожили сбивчивые показания матери малышки. Они начали обыск в квартире и затем нашли останки ребенка в холодильнике.

Расследование громкого уголовного дела длилось практически год. За это время пара постоянно пыталась свалить вину друг на друга. По словам Якова Майбороды, в день убийства он якобы хотел ударить жену ногой. В этот момент она держала девочку на руках, а потому удар пришелся малышке в голову, вследствие чего она умерла. Чтобы скрыть убийство, пара решила расчленить тело и спрятать его прямо в квартире.

Соседи семьи Майборода рассказывали также, что подозревали супругов в употреблении наркотиков.

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