Городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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У предприятия очень значимая роль, как у базового автобусного перевозчика в городе.
Обосновывая необходимость включения МУП МТК в программу приватизации с целью преобразования его в акционерное общество, Овчинников подчеркнул, что предприятие осуществляет самый большой объем автобусных пассажирских перевозок среди всех транспортных компаний города.
В соответствии с требованиями федерального законодательства до 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или приватизированы.
Несмотря на увеличение чистого убытка предприятия с 293 миллионов рублей в 2021 году до 674 миллионов в 2023 году Юрий Овчинников подчеркнул, что финансовая устойчивость компании остается непоколебимой. Он отметил, что значительная часть убытков связана с амортизационными выплатами по автобусам, закупленным перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
В контексте постоянного роста доли пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными транспортными предприятиями в Ростове-на-Дону, Овчинников подчеркнул важность сохранения и развития инфраструктуры городского транспорта. По его словам, за последние годы доля этих предприятий в общем объеме перевозок возросла с 32% до почти 47%.
Ранее стало известно, что в мае введут ограничения проезда для грузовиков.