Городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей

Несмотря на увеличение чистого убытка предприятия с 293 миллионов рублей в 2021 году до 674 миллионов в 2023 году Юрий Овчинников подчеркнул, что финансовая устойчивость компании остается непоколебимой. Он отметил, что значительная часть убытков связана с амортизационными выплатами по автобусам, закупленным перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.