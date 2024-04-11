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Власти Ростова не планируют ликвидировать «Ростовпассажиртранс»

Городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей

11 апреля 2024, 08:39
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова не планируют ликвидировать «Ростовпассажиртранс»
Важное заявление по поводу будущего МУП МТК «Ростовпассажиртранс» сделал первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников. Он выразил уверенность в том, что ликвидация данного предприятия нецелесообразна, сообщают Ведомости Юг.

У предприятия очень значимая роль, как у базового автобусного перевозчика в городе.

Обосновывая необходимость включения МУП МТК в программу приватизации с целью преобразования его в акционерное общество, Овчинников подчеркнул, что предприятие осуществляет самый большой объем автобусных пассажирских перевозок среди всех транспортных компаний города.

В соответствии с требованиями федерального законодательства до 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или приватизированы.

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Несмотря на увеличение чистого убытка предприятия с 293 миллионов рублей в 2021 году до 674 миллионов в 2023 году Юрий Овчинников подчеркнул, что финансовая устойчивость компании остается непоколебимой. Он отметил, что значительная часть убытков связана с амортизационными выплатами по автобусам, закупленным перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

В контексте постоянного роста доли пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными транспортными предприятиями в Ростове-на-Дону, Овчинников подчеркнул важность сохранения и развития инфраструктуры городского транспорта. По его словам, за последние годы доля этих предприятий в общем объеме перевозок возросла с 32% до почти 47%.

Ранее стало известно, что в мае введут ограничения проезда для грузовиков.

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