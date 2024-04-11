В Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничество

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В четверг, 11 апреля, стало известно, что на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ по Ростовской области, суд вынес приговор бывшему заместителю командира взвода ДПС. Бывшего сотрудника ДПС подозревали в мошенничестве.
Оперативники установили, что замкомандира пятого взвода первой роты ОБ ДПС ГИБДД по Ростову Алексей Фоменко использовал служебное положение для совершения незаконной деятельности. По предварительной информации, мужчина собирал с подчиненных деньги, которые якобы обеспечивали полицейским успешную сдачу зачетов по оценке физической и огневой подготовки. В ходе расследования удалось выявить восемь аналогичных эпизодов.
В настоящий момент Октябрьский районный суд Ростова признал Фоменко виновным в мошенничестве, ему придется провести в исправительной колонии 1,5 года и заплатить штраф размером 100 тысяч рублей. В ФСБ отдельно отметили, что осенью 2023 года осудили и начальника Фоменко Игоря Лубнина, который вымогал взятки у подчиненных.
Ранее в Ростовской области завели уголовное дело против директора автошколы, где от студентов принимали взятки за успешную сдачу теории экзамена по вождению. В школе и местном МРЭО, а также в домах сотрудников провели масштабные обыски, чтобы установить всех причастных к преступлению лиц.