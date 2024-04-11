В Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничество

Ранее в Ростовской области завели уголовное дело против директора автошколы, где от студентов принимали взятки за успешную сдачу теории экзамена по вождению. В школе и местном МРЭО, а также в домах сотрудников провели масштабные обыски, чтобы установить всех причастных к преступлению лиц.