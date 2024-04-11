В Ростове увеличилось число бездомных подростков

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
За год в области выявили 115 безнадзорных несовершеннолетних. Их стало больше сразу на шесть человек по сравнению с 2022 годом.
Отмечается, что в Ростовской области 114 несовершеннолетних проживают на территории области, а еще один за ее пределами. Среди них 108 подростков зарегистрированы в городах области, в то время как 7 — в сельских районах.
Основные скопления безнадзорных подростков обнаружены в городах Таганроге (43), Волгодонске (25), Ростов-на-Дону (19) и Зверево (13).
Из них 107 оказались получили такой статус из-за невыполнением родителями обязанностей по воспитанию детей, в то время как восемь подростков были задержаны за бродяжничество.
Сообщается, что 69 подростков были замечены представителями органами внутренних дел, 41 — органами образования, два — Комитетом по делам несовершеннолетних и защите их прав, а еще трое — другими организациями.
По итогам проведенных мероприятий, 25 детей были возвращены в семьи, 47 помещены в лечебные учреждения, 24 — в социальные приюты и 19 — в другие организации.
Ранее стало известно, что о погибшем после падения из окна подростке.