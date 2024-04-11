rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Ростове увеличилось число бездомных подростков

В Ростове увеличилось число бездомных подростков

11 апреля 2024, 08:33
Фото: Pxhere
В Ростове увеличилось число бездомных подростков
За прошедший год в Ростовской области отмечается увеличение числа безнадзорных подростков, как следует из данных Минтруда Ростовской области.

За год в области выявили 115 безнадзорных несовершеннолетних. Их стало больше сразу на шесть человек по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что в Ростовской области 114 несовершеннолетних проживают на территории области, а еще один за ее пределами. Среди них 108 подростков зарегистрированы в городах области, в то время как 7 — в сельских районах.

Основные скопления безнадзорных подростков обнаружены в городах Таганроге (43), Волгодонске (25), Ростов-на-Дону (19) и Зверево (13).

Стало известно, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры
Узнать подробнее

Из них 107 оказались получили такой статус из-за невыполнением родителями обязанностей по воспитанию детей, в то время как восемь подростков были задержаны за бродяжничество.

Сообщается, что 69 подростков были замечены представителями органами внутренних дел, 41 — органами образования, два — Комитетом по делам несовершеннолетних и защите их прав, а еще трое — другими организациями.

По итогам проведенных мероприятий, 25 детей были возвращены в семьи, 47 помещены в лечебные учреждения, 24 — в социальные приюты и 19 — в другие организации.

Ранее стало известно, что о погибшем после падения из окна подростке.

#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минтруд#Волгодонск#Зверево#Ростов#Родители#Семьи#Наталья Романова#Безнадзорные подростки#Безнадзорные несовершеннолетние#Города Таганрог#Бродяжничество#Органы внутренних дел#Органы образования#Комитет по делам несовершеннолетних#Лечебные учреждения#Социальные приюты
Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Сегодня, 11:37
Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке
Сегодня, 11:16
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Сегодня, 10:35
"