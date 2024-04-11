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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Ростове запретили жарить шашлыки

В Ростове запретили жарить шашлыки на природе

11 апреля 2024, 13:21
Фото: unsplash
В Ростове запретили жарить шашлыки
В связи с началом пожароопасного сезона в Ростова-на-Дону введены запреты разведения огня, сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Запрещено разводить костры, применять устройства с открытым огнем и тлеющими материалами, а также проводить все работы с открытым огнем и искрообразованием. В связи с этим, у многих людей срываются планы по отдыху на природе с вкусными шашлыками.

Также запрещено разводить огонь для уничтожения сухих растений и мусора в лесу, на улицах, во дворах, на дачных участках, а также поджигать сухую траву на полях и тростник у водоемов.

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На прошлой неделе в городе зафиксировались девять случаев возгорания мусора и два лесных пожара, что свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер для предотвращения пожаров.

Ростовчанам напоминают об ответственности за выброс сигарет и спичек в траву или мусорные баки.

Введение указанных запретов направлено на поддержание общественной безопасности в период повышенной пожароопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам следует немедленно информировать службу спасения по номеру 112.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Мусор#Запрет#Шашлык#Ростов#Отдых на природе#Ответственность#Возгорание#Чрезвычайная ситуация#Пожароопасный сезон#Костёр#Сжигание растительности#Общественная безопасность#Служба спасения
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