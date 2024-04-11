В Ростове запретили жарить шашлыки на природе

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Запрещено разводить костры, применять устройства с открытым огнем и тлеющими материалами, а также проводить все работы с открытым огнем и искрообразованием. В связи с этим, у многих людей срываются планы по отдыху на природе с вкусными шашлыками.
Также запрещено разводить огонь для уничтожения сухих растений и мусора в лесу, на улицах, во дворах, на дачных участках, а также поджигать сухую траву на полях и тростник у водоемов.
На прошлой неделе в городе зафиксировались девять случаев возгорания мусора и два лесных пожара, что свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер для предотвращения пожаров.
Ростовчанам напоминают об ответственности за выброс сигарет и спичек в траву или мусорные баки.
Введение указанных запретов направлено на поддержание общественной безопасности в период повышенной пожароопасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам следует немедленно информировать службу спасения по номеру 112.