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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростовской области пенсионеры получат доплаты за правнуков

В Ростовской области будут доплачивать за правнуков

11 апреля 2024, 11:13
Фото: unsplash
В Ростовской области пенсионеры получат доплаты за правнуков
С 2024 года прабабушки и прадедушки Ростовской области могут получить повышенную пенсию за опеку над правнукам, сообщили в пенсионном фонде РО.

Общий размер фиксированных пенсии будет увеличен на одну треть. Это увеличение касается каждого правнука, находящегося под опекой пенсионера, но не превышает трех человек.

Сейчас выплата составляет 8 134,9 рубля, но пожилые люди получат еще 2 711 рублей за каждого подопечного, если их число не превышает трех человек, рассказала заместитель управляющего ОСФР в регионе Светлана Жинкина.

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Для корректировки суммы с учетом новых правил надо подать заявление на перерасчет.

Это изменение направлено на поддержку финансового положения пожилых жителей Ростовской области, которые берут на себя ответственность за своих правнуков в сложной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, какие подарки можно подготовить для бабушки.

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