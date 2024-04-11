В Ростовской области будут доплачивать за правнуков

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Общий размер фиксированных пенсии будет увеличен на одну треть. Это увеличение касается каждого правнука, находящегося под опекой пенсионера, но не превышает трех человек.
Сейчас выплата составляет 8 134,9 рубля, но пожилые люди получат еще 2 711 рублей за каждого подопечного, если их число не превышает трех человек, рассказала заместитель управляющего ОСФР в регионе Светлана Жинкина.
Для корректировки суммы с учетом новых правил надо подать заявление на перерасчет.
Это изменение направлено на поддержку финансового положения пожилых жителей Ростовской области, которые берут на себя ответственность за своих правнуков в сложной жизненной ситуации.
Ранее стало известно, какие подарки можно подготовить для бабушки.