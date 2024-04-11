В центре Батайска появится новый ЖК

Представитель застройщика, в частности собственник ГК «Юг Строй» Александр Костенко, в свою очередь отмечает, что главной отличительной чертой нового комплекса станет отсутствие коммерческих помещений в жилых домах. Вполне вероятно, что такое решение можно назвать обоснованным, ведь жилой комплекс возводится недалеко от центра Батайска, где и так есть все необходимое.