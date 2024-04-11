В центре Батайска появится новый ЖК

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Согласно плану, многоквартирные дома в переулке Талалихина введут в эксплуатацию в середине следующего года. Это будет две девятиэтажки на 486 квартир.
По словам управляющего ВТБ в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, строительство жилья является одним из ключевых факторов развития региональной экономики.
— В Батайске мы сотрудничаем с застройщиком впервые. Для нас это важное направление, которое расширит географию проектов с участием банка, — пояснил Юрий Авдеев.
Представитель застройщика, в частности собственник ГК «Юг Строй» Александр Костенко, в свою очередь отмечает, что главной отличительной чертой нового комплекса станет отсутствие коммерческих помещений в жилых домах. Вполне вероятно, что такое решение можно назвать обоснованным, ведь жилой комплекс возводится недалеко от центра Батайска, где и так есть все необходимое.