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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В центре Батайска появится новый ЖК

В центре Батайска появится новый ЖК

11 апреля 2024, 12:45
Фото: Unsplash
Новый жилой комплекс появится в Батайске. ВТБ предоставил проектное финансирование ГК «Юг Строй» на строительство жилого комплекса комфорт-класса «Талалихина». Как стало известно RostovGazeta, объем кредитной линии застройщика на пять лет, превысил 1,4 млрд рублей.

Согласно плану, многоквартирные дома в переулке Талалихина введут в эксплуатацию в середине следующего года. Это будет две девятиэтажки на 486 квартир.

По словам управляющего ВТБ в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, строительство жилья является одним из ключевых факторов развития региональной экономики.

— В Батайске мы сотрудничаем с застройщиком впервые. Для нас это важное направление, которое расширит географию проектов с участием банка, — пояснил Юрий Авдеев.

Представитель застройщика, в частности собственник ГК «Юг Строй» Александр Костенко, в свою очередь отмечает, что главной отличительной чертой нового комплекса станет отсутствие коммерческих помещений в жилых домах. Вполне вероятно, что такое решение можно назвать обоснованным, ведь жилой комплекс возводится недалеко от центра Батайска, где и так есть все необходимое.

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