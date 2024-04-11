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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада

Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада

11 апреля 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада
В Ростове объявили дату проведения ежегодного городского велопарада, подробности опубликовали на портале администрации.

На днях глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о проведении седьмого городского велопарада. Мероприятие собираются провести 26 мая 2024 года с 09.00 до 13.00 мск, за это время участники велопарада проедут 20 километров по главным улицам города и Левобережью Ростова.

В документах мероприятия указано, что до велопарада властям города предстоит позаботиться об охране участников и ограничении движения транспорта на улицах Ростова.

Фото: rostov-gorod.ru

Местом сбора велосипедистов по традиции станет Театральная площадь, откуда участники направятся по Большой Садовой в сторону моста Сиверса и Южного подъезда Ростова, после чего колонна велопарада поедет на Левобережную и вернется в город по Ворошиловскому мосту. Финиш маршрута также расположен на Театральной площади.

Ранее стало известно, сколько город потратит на организацию забега «Ростовское кольцо».

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