Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада

Местом сбора велосипедистов по традиции станет Театральная площадь, откуда участники направятся по Большой Садовой в сторону моста Сиверса и Южного подъезда Ростова, после чего колонна велопарада поедет на Левобережную и вернется в город по Ворошиловскому мосту. Финиш маршрута также расположен на Театральной площади.