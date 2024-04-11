Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
На днях глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о проведении седьмого городского велопарада. Мероприятие собираются провести 26 мая 2024 года с 09.00 до 13.00 мск, за это время участники велопарада проедут 20 километров по главным улицам города и Левобережью Ростова.
В документах мероприятия указано, что до велопарада властям города предстоит позаботиться об охране участников и ограничении движения транспорта на улицах Ростова.
Местом сбора велосипедистов по традиции станет Театральная площадь, откуда участники направятся по Большой Садовой в сторону моста Сиверса и Южного подъезда Ростова, после чего колонна велопарада поедет на Левобережную и вернется в город по Ворошиловскому мосту. Финиш маршрута также расположен на Театральной площади.
Ранее стало известно, сколько город потратит на организацию забега «Ростовское кольцо».