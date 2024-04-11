Власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров»

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Плавучие причалы необходимы для обеспечения безопасности людей на «Валдае» и «Метеоре» .
Они будут использоваться в Ростове-на-Дону и Азове.
Их эксплуатация должна быть рассчитана на температурный режим от -5 °C до +45 °C воздуха и от 0°C до +30°C воды. При ледовых условиях использование причала не предусмотрено.
Максимальная стоимость контракта — 67 253 760 рублей.
Победителя торгов планируется выбрать 26 апреля нынешнего года.
Срок окончания работ по установке плавучих причалов намечен на 30 июля 2024 года.
Ранее стало известно, что с 31 марта с Ростова запустили речные маршруты в Азов.