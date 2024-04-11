rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Свыше 67 миллионов рублей потратят на плавучие причалы в Ростове-на-Дону и Азове

Власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров»

11 апреля 2024, 11:23
Фото: Donland.ru
Свыше 67 миллионов рублей потратят на плавучие причалы в Ростове-на-Дону и Азове
Судоходная пассажирская компания «Дон» приобретет два плавучих причала за 67 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

Плавучие причалы необходимы для обеспечения безопасности людей на «Валдае» и «Метеоре» .

Они будут использоваться в Ростове-на-Дону и Азове.

Их эксплуатация должна быть рассчитана на температурный режим от -5 °C до +45 °C воздуха и от 0°C до +30°C воды. При ледовых условиях использование причала не предусмотрено.

На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
Узнать подробнее

Максимальная стоимость контракта — 67 253 760 рублей.

Победителя торгов планируется выбрать 26 апреля нынешнего года.

Срок окончания работ по установке плавучих причалов намечен на 30 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что с 31 марта с Ростова запустили речные маршруты в Азов.

Читайте также:
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в РостовеНа ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублейКусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды
#Ростов-на-Дону#Азов#Госзакупки#Торги#Контракт#Морской порт#Пассажирские суда#Эксплуатация#Наталья Романова#Плавучие причалы#Швартовка#Водные бассейны#Ледовые условия#Судоходная пассажирская компания ДОН
Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Сегодня, 11:37
Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке
Сегодня, 11:16
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Сегодня, 10:35
"