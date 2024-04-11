Водитель влетел в прохожих на пешеходной аллее в Новочеркасске

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Водитель Lada Granta ехал по проспекту Баклановский и не смог справиться с управлением на перекрестке. Тогда автомобиль вылетел с дороги, протаранил бордюр и вылетел на пешеходную аллею.
Неуправляемая машина сбила 20-летнего пешехода и 16-летнего подростка. Они в это время стояли на тротуаре возле перехода.
Подростку оказались помощь на месте, а 20-летнюю девушку доставили в больницу с травмами.
Ранее иномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в донской столице.
До этого водитель BMW протаранил витрину торгового центра в Ростове.