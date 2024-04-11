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Водитель переехал взрослого и ребенка в Новочеркасске

Водитель влетел в прохожих на пешеходной аллее в Новочеркасске

11 апреля 2024, 06:47
Фото: ГИБДД по РО
Водитель переехал взрослого и ребенка в Новочеркасске
В Новочеркасске водитель легкового автомобиля сбил двух человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель Lada Granta ехал по проспекту Баклановский и не смог справиться с управлением на перекрестке. Тогда автомобиль вылетел с дороги, протаранил бордюр и вылетел на пешеходную аллею.

Неуправляемая машина сбила 20-летнего пешехода и 16-летнего подростка. Они в это время стояли на тротуаре возле перехода.

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Подростку оказались помощь на месте, а 20-летнюю девушку доставили в больницу с травмами.

Ранее иномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в донской столице.

До этого водитель BMW протаранил витрину торгового центра в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Новочеркасск#УГИБДД#Происшествия#Происшествие
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