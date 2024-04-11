«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Проживающие в нескольких километрах от городской свалки жители Гуково рассказывают, что не могут выйти из дома. Вонь из-за горящей свалки настолько страшная, что люди даже не открывают окна.
«И это не первый раз. До этого свалка загорелась 27 марта. Тогда мы всем поселком звонили — вызывали пожарных. Теперь снова большой пожар. Свалка начала дымить 9 апреля, когда не было ветра. А потом начались сильные ветра. Дым огромный. Ситуация очень опасная, ведь рядом находятся дачи и за ними жилые дома. Если дачи загорятся, то следом загоримся и мы», — отмечает жительница поселка шахты Антрацит в Гуково Светлана Авдеева.
По ее словам, обращения во всевозможные инстанции не помогли — городская свалка по-прежнему горит.
Среди местных жителей начала ходить шутка о том, что так выглядит работа нового мусоросжигающего завода.
«Когда к нам пришел региональный оператор, все же ждали, что он построит завод для переработки мусора, а данная свалка будет утилизирована», — объясняет Светлана Авдеева.
На момент публикации статьи выяснить, что стало причиной возгорания на городской свалке и почему третий день она продолжает дымить, в администрации города Гуково не удалось.
«Ну вы же не первый раз к нам обращаетесь, знаете, что нужен официальный запрос», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в секторе по информационной политике.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta публиковала видео страшного пожара в старинном доме Ростова.