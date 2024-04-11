«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке

Вонь от пожара на городской свалке накрыла город в Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди сообщили, что возгорание на городской свалке произошло еще 9 апреля. Но с каждым днем черные клубы дыма не уменьшаются. Горожане переживают, как бы огонь не перекинулся на их дома.