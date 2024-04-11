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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Жители Гуково пожаловались на вонищу от пожара на городской свалке

«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке

11 апреля 2024, 14:50
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Жители Гуково пожаловались на вонищу от пожара на городской свалке

Вонь от пожара на городской свалке накрыла город в Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди сообщили, что возгорание на городской свалке произошло еще 9 апреля. Но с каждым днем черные клубы дыма не уменьшаются. Горожане переживают, как бы огонь не перекинулся на их дома.

Проживающие в нескольких километрах от городской свалки жители Гуково рассказывают, что не могут выйти из дома. Вонь из-за горящей свалки настолько страшная, что люди даже не открывают окна.

«И это не первый раз. До этого свалка загорелась 27 марта. Тогда мы всем поселком звонили — вызывали пожарных. Теперь снова большой пожар. Свалка начала дымить 9 апреля, когда не было ветра. А потом начались сильные ветра. Дым огромный. Ситуация очень опасная, ведь рядом находятся дачи и за ними жилые дома. Если дачи загорятся, то следом загоримся и мы», — отмечает жительница поселка шахты Антрацит в Гуково Светлана Авдеева.

По ее словам, обращения во всевозможные инстанции не помогли — городская свалка по-прежнему горит.

По ее словам, обращения во всевозможные инстанции не помогли — городская свалка по-прежнему горит.По ее словам, обращения во всевозможные инстанции не помогли — городская свалка по-прежнему горит.
По ее словам, обращения во всевозможные инстанции не помогли — городская свалка по-прежнему горит.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Среди местных жителей начала ходить шутка о том, что так выглядит работа нового мусоросжигающего завода.

«Когда к нам пришел региональный оператор, все же ждали, что он построит завод для переработки мусора, а данная свалка будет утилизирована», — объясняет Светлана Авдеева.
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На момент публикации статьи выяснить, что стало причиной возгорания на городской свалке и почему третий день она продолжает дымить, в администрации города Гуково не удалось.

«Ну вы же не первый раз к нам обращаетесь, знаете, что нужен официальный запрос», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в секторе по информационной политике.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta публиковала видео страшного пожара в старинном доме Ростова.

Появилось видео страшного пожара в старинном доме в Ростове-на-Дону
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