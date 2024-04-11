Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области

При этом большая часть детей, оставшихся без надзора, живут в городах Ростовской области, оставшиеся семь подростков — в сельских районах. Лидером по количеству безнадзорных подростков оказался Таганрог (43 человека), в тройку также вошли Волгодонск и Ростов-на-Дону, где без надзора остались 25 и 19 детей соответственно.