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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области

Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области

11 апреля 2024, 15:03
Фото: rostovgazeta.ru
Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области
В Ростовской области часть жителей осталась без воды, пока власти региона пытаются помочь безнадзорным подростком, а ученые ищут способ гуманного убийства больных животных.

Гуманная смерть

В четверг, 11 апреля, стало известно, что ростовские ученые заняты изобретением способа гуманной эвтаназии домашних животных, а именно свиней, зараженных АЧС.

По данным пресс-службы ДГТУ, ученые разрабатывают комбинированное средство для гуманной эвтаназии больных сельскохозяйственных животных. В разработке этичного препарата задействованы научные сотрудники факультета биоинженерии и ветеринарной медицины.

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В перспективе результаты этих исследований помогут создать новый сегмент ветеринарных препаратов, способных стать эффективным методом борьбы с АЧС.

Дети в беде

Важной новостью дня стало сообщение Минтруда Ростовской области, ведомство объявило, что в 2023 году в регионе выросло количество безнадзорных подростков. Всего таких детей было 115, что больше показателей 2022 года на шесть человек.

При этом большая часть детей, оставшихся без надзора, живут в городах Ростовской области, оставшиеся семь подростков — в сельских районах. Лидером по количеству безнадзорных подростков оказался Таганрог (43 человека), в тройку также вошли Волгодонск и Ростов-на-Дону, где без надзора остались 25 и 19 детей соответственно.

Сотрудники ведомства отметили, что 107 детей оказались в трудных жизненных обстоятельствах из-за родителей, не выполняющих обязанность по воспитанию своих детей, оставшиеся восемь были задержаны за бродяжничество.

Власти уточнили, что после проведенных в отношении подростков мероприятий в семьи смогли вернуться 25 дончан, 47 поместили в больницы, 24 — в приюты.

Власти уточнили, что после проведенных в отношении подростков мероприятий в семьи смогли вернуться 25 дончан, 47 поместили в больницы, 24 — в приюты.Власти уточнили, что после проведенных в отношении подростков мероприятий в семьи смогли вернуться 25 дончан, 47 поместили в больницы, 24 — в приюты.
Власти уточнили, что после проведенных в отношении подростков мероприятий в семьи смогли вернуться 25 дончан, 47 поместили в больницы, 24 — в приюты.
Фото: 1MI

Режим ЧС 

Главной новостью дня стало сообщение о том, что теплоход, врезавшийся в трубу, оставил часть Азова без воды.

В четверг, 11 апреля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в городе ввели режим ЧС после того, как теплоход оставил без водоснабжения район Задонье. Причиной происшествия стало столкновения судна с пластиковой трубой на дне реки во время разворота. По данным источника, виновником происшествия стало судно «Волго-Дон 5105», которое везло пшеницу в Керчь.

Сейчас для жителей Задонья организовали подвоз воды на теплоходах, жителям сообщили, что набрать воду можно в порту.

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