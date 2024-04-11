Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В четверг, 11 апреля, стало известно, что ростовские ученые заняты изобретением способа гуманной эвтаназии домашних животных, а именно свиней, зараженных АЧС.
По данным пресс-службы ДГТУ, ученые разрабатывают комбинированное средство для гуманной эвтаназии больных сельскохозяйственных животных. В разработке этичного препарата задействованы научные сотрудники факультета биоинженерии и ветеринарной медицины.
В перспективе результаты этих исследований помогут создать новый сегмент ветеринарных препаратов, способных стать эффективным методом борьбы с АЧС.
Важной новостью дня стало сообщение Минтруда Ростовской области, ведомство объявило, что в 2023 году в регионе выросло количество безнадзорных подростков. Всего таких детей было 115, что больше показателей 2022 года на шесть человек.
При этом большая часть детей, оставшихся без надзора, живут в городах Ростовской области, оставшиеся семь подростков — в сельских районах. Лидером по количеству безнадзорных подростков оказался Таганрог (43 человека), в тройку также вошли Волгодонск и Ростов-на-Дону, где без надзора остались 25 и 19 детей соответственно.
Сотрудники ведомства отметили, что 107 детей оказались в трудных жизненных обстоятельствах из-за родителей, не выполняющих обязанность по воспитанию своих детей, оставшиеся восемь были задержаны за бродяжничество.
Власти уточнили, что после проведенных в отношении подростков мероприятий в семьи смогли вернуться 25 дончан, 47 поместили в больницы, 24 — в приюты.
Главной новостью дня стало сообщение о том, что теплоход, врезавшийся в трубу, оставил часть Азова без воды.
В четверг, 11 апреля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в городе ввели режим ЧС после того, как теплоход оставил без водоснабжения район Задонье. Причиной происшествия стало столкновения судна с пластиковой трубой на дне реки во время разворота. По данным источника, виновником происшествия стало судно «Волго-Дон 5105», которое везло пшеницу в Керчь.
Сейчас для жителей Задонья организовали подвоз воды на теплоходах, жителям сообщили, что набрать воду можно в порту.