Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В четверг, 11 апреля, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Миллеров на улице 19-го Съезда КПСС обнаружили тело 31-летнего мужчины. Им оказался мужчина по имени Виталий, которого смогли узнать его соседи.
По словам очевидцев, его труп обнаружили во дворе дома со следами взрывной травмы на руке и животе.
По предварительной информации, причиной его гибели могла стать граната Ф-1.
Пока сообщение не получило подтверждения от официальных источников, данные о причинах и обстоятельства гибели дончанина уточняются. Сообщение будет дополнено позднее после проверки фактов.
Ранее в Ростове эвакуировали и оцепили ТЦ, причиной проверки торгового объекта стало сообщение якобы о минировании здания.