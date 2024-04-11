Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1

В четверг, 11 апреля, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Миллеров на улице 19-го Съезда КПСС обнаружили тело 31-летнего мужчины. Им оказался мужчина по имени Виталий, которого смогли узнать его соседи.