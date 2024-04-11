rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Житель Миллерово стал жертвой взрыва гранаты Ф-1

Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1

11 апреля 2024, 13:03
Фото: wikimedia.org
Житель Миллерово стал жертвой взрыва гранаты Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.

В четверг, 11 апреля, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Миллеров на улице 19-го Съезда КПСС обнаружили тело 31-летнего мужчины. Им оказался мужчина по имени Виталий, которого смогли узнать его соседи.

По словам очевидцев, его труп обнаружили во дворе дома со следами взрывной травмы на руке и животе.

По предварительной информации, причиной его гибели могла стать граната Ф-1.

Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области
Узнать подробнее

Пока сообщение не получило подтверждения от официальных источников, данные о причинах и обстоятельства гибели дончанина уточняются. Сообщение будет дополнено позднее после проверки фактов.

Ранее в Ростове эвакуировали и оцепили ТЦ, причиной проверки торгового объекта стало сообщение якобы о минировании здания.

Читайте также:
Жителя Ростовской области будут судить за попытку взорвать полицейскихСиловики массово проверяют школы в Ростовской областиВ Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Ростовская область#Эвакуация#Миллерово#Взрыв#Тело#Последние новости Ростова на сегодня#Торговый центр#Гибель человека#18+#Telegram-канал#Don_Mash#Граната#Минирование#Происшествия
Подпишитесь
Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области
Сегодня, 15:03
«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке
Сегодня, 14:50
«Слухи раздувает ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры
Сегодня, 14:32
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Сегодня, 13:14
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
Сегодня, 15:02
"