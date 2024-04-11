Жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублей

Средняя стоимость внедорожника в регионе составляет 1,8 миллиона рублей. Меньше миллиона можно отдать либо за кроссовер Chevrolet (623 тысячи рублей), либо кроссовер Lada (670 тысяч рублей). За Nissan просят 1,3 миллиона рублей. Самый дорогой из представленных в регионе внедорожников — BMW. Он стоит больше пяти миллионов рублей.