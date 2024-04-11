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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублей

Жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублей

11 апреля 2024, 11:24
Фото: unsplash
Жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублей
С начала года внедорожники в Ростовской области подорожали на 4%, сообщили аналитики «Авито Авто».

После увеличения цен на авто жители региона стали активнее скупать машины, опасаясь дальнейшей инфляции. Так, продажи внедорожников в регионе с начала года увеличились на 22,8%. Рост стоимости авто в этом сегменте рынка составил 4%.

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Средняя стоимость внедорожника в регионе составляет 1,8 миллиона рублей. Меньше миллиона можно отдать либо за кроссовер Chevrolet (623 тысячи рублей), либо кроссовер Lada (670 тысяч рублей). За Nissan просят 1,3 миллиона рублей. Самый дорогой из представленных в регионе внедорожников — BMW. Он стоит больше пяти миллионов рублей.

Наиболее продаваемыми машинами в Ростовской области в этом сегменте стали внедорожники Lada. Доля их продаж превысила 11%. Почти 10% доли продаж отошло Hyundai. 8,3% доли продаж, несмотря на высокую стоимость, занимает BMW.

Ранее сообщалось, что гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей.

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