Адвокат Андрея Чикатило погиб по дороге в Ростов-на-Дону

Ранее стало известно, что к поискам спортсменки из донской столицы подключился следователь, который расследовал дела серийного убийцы Андрея Чикатило. Последний раз 21-летнюю девушку видели 10 февраля. Она принимала участие в турнире по тайскому боксу в регионе Дагестан и после пропала при таинственных обстоятельствах.