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По пути в Ростов погиб адвокат Андрея Чикатило

Адвокат Андрея Чикатило погиб по дороге в Ростов-на-Дону

12 апреля 2024, 08:21
Фото: sledcom.ru
По пути в Ростов погиб адвокат Андрея Чикатило
Адвокат, защищавший одного из самых известных маньяков Андрея Чикатило, трагически погиб в аварии на трассе под Луганском, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-коллегу Хабибулину Ольгу Бухановскую.

Так, 11 апреля в 17.15 мск следователь сообщил ей о смерти Марата Хабибулина.

Трагедия произошла, когда адвокат возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону и попал в ДТП. Произошла его гибель из-за аварии или проблем со здоровьем еще неизвестно. Следователи работают над установлением причин трагедии.

Бухановская рассказала, что центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области помогут в организации похорон.

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Так, 11 апреля в 17:15 часов следователь сообщил ей о смерти Марата Хабибулина.Так, 11 апреля в 17:15 часов следователь сообщил ей о смерти Марата Хабибулина.
Так, 11 апреля в 17:15 часов следователь сообщил ей о смерти Марата Хабибулина.
Фото: страница «ВК» клиники «Феникс»

Марат Хабибулин представлял интересы маньяка Андрея Чикатило в суде. Он выступал в роли государственного защитника.

Чикатило совершил свыше 50 зверских расправ. В основном он убивал беззащитных женщин и детей в период с 1978 по 1990 год в различных регионах бывшего СССР, включая Россию, Украину и Узбекистан.

В 1992 году Андрей Чикатило приговорен к смертной казни. В феврале 1994 года маньяк расстрелян в тюрьме в Новочеркасске.

Ранее стало известно, что к поискам спортсменки из донской столицы подключился следователь, который расследовал дела серийного убийцы Андрея Чикатило. Последний раз 21-летнюю девушку видели 10 февраля. Она принимала участие в турнире по тайскому боксу в регионе Дагестан и после пропала при таинственных обстоятельствах.

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