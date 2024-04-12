Адвокат Андрея Чикатило погиб по дороге в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Так, 11 апреля в 17.15 мск следователь сообщил ей о смерти Марата Хабибулина.
Трагедия произошла, когда адвокат возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону и попал в ДТП. Произошла его гибель из-за аварии или проблем со здоровьем еще неизвестно. Следователи работают над установлением причин трагедии.
Бухановская рассказала, что центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области помогут в организации похорон.
Марат Хабибулин представлял интересы маньяка Андрея Чикатило в суде. Он выступал в роли государственного защитника.
Чикатило совершил свыше 50 зверских расправ. В основном он убивал беззащитных женщин и детей в период с 1978 по 1990 год в различных регионах бывшего СССР, включая Россию, Украину и Узбекистан.
В 1992 году Андрей Чикатило приговорен к смертной казни. В феврале 1994 года маньяк расстрелян в тюрьме в Новочеркасске.
Ранее стало известно, что к поискам спортсменки из донской столицы подключился следователь, который расследовал дела серийного убийцы Андрея Чикатило. Последний раз 21-летнюю девушку видели 10 февраля. Она принимала участие в турнире по тайскому боксу в регионе Дагестан и после пропала при таинственных обстоятельствах.