АО СК «РСХБ-Страхование» возобновило перестраховочную защиту по имуществу и СМР

Перестраховочное покрытие предоставляется для рисков, расположенных на территории Российской Федерации, а также рисков с российским интересом за рубежом.

Договор имеет широкий объем покрытия, полностью отвечающий целям и задачам развития страховой компании, и распространяется на имущество юридических и физических лиц, а также на строительно-монтажные риски, страхование специализированной техники и другие виды имущественных рисков.

Лидером облигаторного договора является АО «Российская национальная перестраховочная компания». Также перестраховщиками стали крупные российские и зарубежные страховые и перестраховочные компании.