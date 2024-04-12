Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области

Водитель пассажирского автобуса в районе дома No22 на Курчатова, двигаясь по кольцевой развязке, влетел в бордюр, после чего врезался в опору ЛЭП. Удар был значительным и резким. Травмы получили четыре пассажирки, находившиеся внутри автобуса во время столкновения.