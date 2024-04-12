Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Водитель пассажирского автобуса в районе дома No22 на Курчатова, двигаясь по кольцевой развязке, влетел в бордюр, после чего врезался в опору ЛЭП. Удар был значительным и резким. Травмы получили четыре пассажирки, находившиеся внутри автобуса во время столкновения.
В ГИБДД уточнили, что двух женщин госпитализировали, еще одной назначили амбулаторное лечение. Разовая медицинская помощь оказана 12-летней девочке.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее водитель BMW протаранил витрину торгового центра на Северном в Ростове. Иномарка уходила от столкновения с другим авто. К счастью, обошлось без пострадавших.