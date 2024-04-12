rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области

Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области

12 апреля 2024, 17:15
Фото: ГИБДД
Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области
ДТП произошло на улице Курчатова в Волгодонске 12 апреля, рассказали в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Водитель пассажирского автобуса в районе дома No22 на Курчатова, двигаясь по кольцевой развязке, влетел в бордюр, после чего врезался в опору ЛЭП. Удар был значительным и резким. Травмы получили четыре пассажирки, находившиеся внутри автобуса во время столкновения.

В ГИБДД уточнили, что двух женщин госпитализировали, еще одной назначили амбулаторное лечение. Разовая медицинская помощь оказана 12-летней девочке.

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
Узнать подробнее

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее водитель BMW протаранил витрину торгового центра на Северном в Ростове. Иномарка уходила от столкновения с другим авто. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также:
Иномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в РостовеВ МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатахВ Ростовской области идут облавы на пьяных водителей и автомобилистов без прав
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#ДТП#Волгодонск#Полиция#Транспорт#Ростов#Авария в Волгодонске#Волгодонский район#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы
Сегодня, 13:42
Зоолог Евсюков рассказал, где в Ростовской области массово кусают клещи
Сегодня, 19:12
Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли
Сегодня, 19:11
Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове
Сегодня, 18:04
Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»
Сегодня, 16:47
Александр Ищенко: наши депутаты опираются на донские парламентские традиции
Сегодня, 18:00
"