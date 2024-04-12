Банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Обвиняемыми стали Хакимджон Расулов, Умяр Мавлютов и Валентина Кузьмина. Они искали иностранцев, после чего готовили для них поддельные документы для постановки на миграционный учет.
Когда это стало известно, то в отношении них возбудили уголовное дело. После этого Аксайский районный суд назначил Кузьминой три года заключения условно. Ее подельникам дали реальные сроки 3,5 года и 3 года 3 месяца колонии.
В апелляции этот приговор остался в силе, решение суда вступило в законную силу.
Ранее после рейдовых мероприятий в области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах региона.