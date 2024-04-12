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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

Банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

12 апреля 2024, 12:26
Фото: 61.мвд.рф
Банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области
Двум россиянам и гражданину Таджикистана, которые незаконно помогали иностранцам, вынесли приговор, рассказали в региональном УФСБ.

Обвиняемыми стали Хакимджон Расулов, Умяр Мавлютов и Валентина Кузьмина. Они искали иностранцев, после чего готовили для них поддельные документы для постановки на миграционный учет.

Когда это стало известно, то в отношении них возбудили уголовное дело. После этого Аксайский районный суд назначил Кузьминой три года заключения условно. Ее подельникам дали реальные сроки 3,5 года и 3 года 3 месяца колонии.

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В апелляции этот приговор остался в силе, решение суда вступило в законную силу.

Ранее после рейдовых мероприятий в области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Незаконная миграция#Происшествия
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