Беспилотник над Новошахтинском смогли сбить стрелковым оружием

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Всего в небе над регионом уничтожили четыре дрона. В результате атаки обошлось без пострадавших и разрушения инфраструктуры.
Источник в экстренных службах области рассказал РИА «Новости», что один из уничтоженных беспилотников сбили из стрелкового оружия. Другие БПЛА уничтожила система противовоздушной обороны с разницей в несколько минут на подлете к Новошахтинску.
В Минобороны такими сведениями не делились. Власти Ростовской области также не уточняли, как были сбиты дроны.
В военном ведомстве лишь заявляли, что все БПЛА относились к самолетному типу.