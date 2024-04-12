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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Беспилотник над Новошахтинском смогли сбить стрелковым оружием

Беспилотник над Новошахтинском смогли сбить стрелковым оружием

12 апреля 2024, 15:30
Фото: mil.ru
Беспилотник над Новошахтинском смогли сбить стрелковым оружием
В ночь на 12 апреля Новошахтинск подвергся атаке БПЛА, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего в небе над регионом уничтожили четыре дрона. В результате атаки обошлось без пострадавших и разрушения инфраструктуры.

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
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Источник в экстренных службах области рассказал РИА «Новости», что один из уничтоженных беспилотников сбили из стрелкового оружия. Другие БПЛА уничтожила система противовоздушной обороны с разницей в несколько минут на подлете к Новошахтинску.

В Минобороны такими сведениями не делились. Власти Ростовской области также не уточняли, как были сбиты дроны.

В военном ведомстве лишь заявляли, что все БПЛА относились к самолетному типу.

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