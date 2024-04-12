Блогера-инфоцыгана Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области

Блогер в своих соцсетях обучал других тому, как надо вести бизнес и богатеть, однако сам попался на неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. По предварительным данным, с 2018 по 2020 годы он не заплатил больше 120 миллионов рублей налогов. После обысков и допросов супруги в тот же деньги возместили все, что ранее не доходило до Налоговой. Однако само уголовное дело еще не закрыли.