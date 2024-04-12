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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области

Блогера-инфоцыгана Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области

12 апреля 2024, 14:30
Фото: t.me/TransformatorTV
Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области
Популярного бизнесмена и блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, пишет Lenta.

Известно, что Портнягин был задержан в Ростовской области, однако скоро его этапируют в Москву. Вчера, 11 апреля, силовики провели обыски в его доме, бизнес-клубе и банном комплексе. Допрос провели и с задержанной женой Портнягина.

Блогер в своих соцсетях обучал других тому, как надо вести бизнес и богатеть, однако сам попался на неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. По предварительным данным, с 2018 по 2020 годы он не заплатил больше 120 миллионов рублей налогов. После обысков и допросов супруги в тот же деньги возместили все, что ранее не доходило до Налоговой. Однако само уголовное дело еще не закрыли.

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Официальных подробностей о задержании Портнягина пока не приходило.

Информация будет уточняться.

Ранее эксперт рассказал, как изменился рынок инфобизнеса в Ростове после задержания Аяза Шабутдинова.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Происшествия
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