Блогера-инфоцыгана Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Известно, что Портнягин был задержан в Ростовской области, однако скоро его этапируют в Москву. Вчера, 11 апреля, силовики провели обыски в его доме, бизнес-клубе и банном комплексе. Допрос провели и с задержанной женой Портнягина.
Блогер в своих соцсетях обучал других тому, как надо вести бизнес и богатеть, однако сам попался на неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. По предварительным данным, с 2018 по 2020 годы он не заплатил больше 120 миллионов рублей налогов. После обысков и допросов супруги в тот же деньги возместили все, что ранее не доходило до Налоговой. Однако само уголовное дело еще не закрыли.
Официальных подробностей о задержании Портнягина пока не приходило.
Информация будет уточняться.
Ранее эксперт рассказал, как изменился рынок инфобизнеса в Ростове после задержания Аяза Шабутдинова.