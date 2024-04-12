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Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к курортному сезону

Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к лету

12 апреля 2024, 09:30
Фото: t.me/avtodorgk
Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к курортному сезону
В Ростовской области обещают запустить движение по трассе М-4 «Дон» до пика курортного сезона, об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

В четверг, 11 апреля, сотрудники «Автодора» объявили, что в настоящий момент дорожные рабочие круглосуточно заняты ремонтом участка с 804-го по 933-й километры трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас дорожники занимаются обустройством главной региональной трассы, чтобы расширить проезжую часть до шести полос на участке с 907-го по 925-й километры. Здесь же устанавливают фонари для освещения дороги, а также системы, позволяющие управлять движением транспорта.

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Представители компании добавили, что в апреле на объекте транспортной инфраструктуры задействованы более 500 рабочих и 180 единиц спецтехники, которым предстоит установить барьерные ограждения с информационными щитами и дорожные знаки с шумозащитными экранами.

Ремонт и обустройство всех 129 километров обещают закончить к середине июня, что позволит увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» и обеспечить безопасность водителей и их пассажиров до пика сезона отпусков.

Напомним, сезон отпусков для дончан начинается уже в мае, когда в период длинных праздников жители северных регионов стремятся на юг России, проезжая через территорию Ростовской области. В это время интенсивность движения на дорогах многократно возрастает, пока автомобилисты пытаются добраться до курортов Краснодарского края для отдыха.

Ранее стало известно, что в Ростовской области увеличат количество камер видеонаблюдения до 5,6 тысячи единиц.

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