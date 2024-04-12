Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к лету

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Published Сегодня, 09:30
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В четверг, 11 апреля, сотрудники «Автодора» объявили, что в настоящий момент дорожные рабочие круглосуточно заняты ремонтом участка с 804-го по 933-й километры трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас дорожники занимаются обустройством главной региональной трассы, чтобы расширить проезжую часть до шести полос на участке с 907-го по 925-й километры. Здесь же устанавливают фонари для освещения дороги, а также системы, позволяющие управлять движением транспорта.
Представители компании добавили, что в апреле на объекте транспортной инфраструктуры задействованы более 500 рабочих и 180 единиц спецтехники, которым предстоит установить барьерные ограждения с информационными щитами и дорожные знаки с шумозащитными экранами.
Ремонт и обустройство всех 129 километров обещают закончить к середине июня, что позволит увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» и обеспечить безопасность водителей и их пассажиров до пика сезона отпусков.
Напомним, сезон отпусков для дончан начинается уже в мае, когда в период длинных праздников жители северных регионов стремятся на юг России, проезжая через территорию Ростовской области. В это время интенсивность движения на дорогах многократно возрастает, пока автомобилисты пытаются добраться до курортов Краснодарского края для отдыха.
Ранее стало известно, что в Ростовской области увеличат количество камер видеонаблюдения до 5,6 тысячи единиц.