Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к лету

В четверг, 11 апреля, сотрудники «Автодора» объявили, что в настоящий момент дорожные рабочие круглосуточно заняты ремонтом участка с 804-го по 933-й километры трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас дорожники занимаются обустройством главной региональной трассы, чтобы расширить проезжую часть до шести полос на участке с 907-го по 925-й километры. Здесь же устанавливают фонари для освещения дороги, а также системы, позволяющие управлять движением транспорта.