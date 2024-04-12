Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Напомним, что жилые дома в Донском крае нередко возводили без соблюдения необходимого расстояния до береговой линии. В частности, активно застраивали береговую линию в Константиновском районе.
Эколог делится опасениями, что при активном половодье весной 2024 года именно такие постройки может запросто смыть.
«Однако весенние паводки на Дону вряд ли приведут к катастрофическим последствиям. Для масштабного разлива рек в регионе, должно совпасть несколько факторов. Обязательно — наличие западного ветра», — отмечает Алексей Лебедев.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.