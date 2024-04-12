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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках

Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках

12 апреля 2024, 09:31
Фото: МЧС России по Ростовской области
Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках
Подтопление при весенних паводках в Ростовской области в большей степени может нанести урон частным жилым постройкам, расположенным на береговой линии Дона, сообщил корреспонденту RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что жилые дома в Донском крае нередко возводили без соблюдения необходимого расстояния до береговой линии. В частности, активно застраивали береговую линию в Константиновском районе.

Эколог делится опасениями, что при активном половодье весной 2024 года именно такие постройки может запросто смыть.

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В зоне риска, по предположениям собеседника, находятся Азовский, Аксайский и Багаевский районы.

«Однако весенние паводки на Дону вряд ли приведут к катастрофическим последствиям. Для масштабного разлива рек в регионе, должно совпасть несколько факторов. Обязательно — наличие западного ветра», — отмечает Алексей Лебедев.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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