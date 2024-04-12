Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:28
Там возведут четыре многоэтажных дома, создадут экопарк, пляж и продлят уже существующую набережную почти на километр.
Разговоры о застройке этого места идут уже не первый год и не раз вызывали споры. В числе самых щекотливых моментов — сильная заболоченность территории, ведь под землей активно текут грунтовые воды. Часть ростовчан считает, что их уровень может подняться из-за возведения высоток и задеть частные дома на улице Шоссейной, а потом добраться и до еще одного нового жилого массива на левом берегу, который начнут строить в ближайшее время. Проект строительства микрорайона посмотрели ростовские эксперты и дали свою оценку возможным рискам.
Специалисты отделений градостроительства и архитектуры ДГТУ после детального изучения проекта вынесли следующий вердикт: реализация этого проекта позволит свести риски затопления на нет. Сейчас, согласно планам, предусматривается строительство гидротехнических сооружений и будет выполнен горизонтальный пластовый дренаж. Плюс, перед этой территорией проходит Ворошиловский мост и его насыпь можно считать естественной дамбой.
«Вид с правого берега Дона, который мы сейчас видим, это промзона. Современные города, особенно зарубежные, этому уделяют особое внимание, чтобы отдыхающие видели на противоположной стороне красивую картинку, условно говоря, интересный фон. Я посмотрел проект и оценил: плюсов у него гораздо больше, чем минусов. Я видел, в каком сейчас состоянии район рощи: там все заброшено и деревья необработанные», — добавил декан факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» Иван Вяликов
Часть специалистов отметила, что из-за болотистой местности сейчас основания многих взрослых деревьев на территории подгнили, отсюда высокий процент аварийных растений. Чтобы решить эту проблему и оставить такое количество зелени, как в проекте, нужно менять грунт на плодородный и высаживать хвойные — они в подобной почве чувствуют себя как дома. Проектом это, кстати, предусмотрено.
Свое мнение специалисты высказали и про архитектурную ценность всего комплекса.
«Нам нужно поддержать левый берег, потому что он у нас как-то концептуально проваливается. Ведь везде в планах идёт, что должна быть связь между Ростовом и Батайском. Они должны быть единым целым, как большой мегаполис. Ростов у нас все-таки южная столица, поэтому мы должны как-то позиционировать себя соответственно. И Санкт-Петербург, и Москва, развиваются по обе стороны реки, поэтому, думаю, это хорошая идея», — сказал доцент кафедры «Градостроительство и проектирование зданий» ДГТУ Юрий Дворников.
Стоимость возведения нового микрорайона — 15 млрд рублей. Из них как минимум три млрд отправятся в качестве налогов в государственную казну. И достаточно внушительная сумма будет добавляться в городской бюджет ежегодно. Такое мнение высказала доцент кафедры «Международная экономика и бизнес» ДГТУ Лариса Хвоевская. Прибыль даст бизнес, который расположится на территории микрорайона: сейчас известно о том, что там кроме соцобъектов появятся и кафе, и магазины. Отдельно эксперт выделила создание новых рабочих мест на левом берегу Дона. В перспективе в четырех построенных микрорайонах будут жить сотни тысяч человек и создание подобных пространств поможет их трудоустройству.
Еще одна мысль, которую озвучили эксперты: строительство микрорайона, скорее всего, даст толчок освоению всего залива Ковш. Это позволит еще дальше продлить набережную и создать там новые объекты. Среди озвученный предложений — создание места, где будут швартоваться туристические корабли, которые сейчас остаются у правого берега Дона. Это позволит создать для туристов, которые плывут на круизных кораблях, еще одну привлекательную точку для посещения.