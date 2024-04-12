Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона

Разговоры о застройке этого места идут уже не первый год и не раз вызывали споры. В числе самых щекотливых моментов — сильная заболоченность территории, ведь под землей активно текут грунтовые воды. Часть ростовчан считает, что их уровень может подняться из-за возведения высоток и задеть частные дома на улице Шоссейной, а потом добраться и до еще одного нового жилого массива на левом берегу, который начнут строить в ближайшее время. Проект строительства микрорайона посмотрели ростовские эксперты и дали свою оценку возможным рискам.