Эксперты системы ОМС рассказали, как уберечься от гипертонии и инфаркта

«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.