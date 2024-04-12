Эксперты системы ОМС рассказали, как уберечься от гипертонии и инфаркта

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Эксперты системы обязательного медицинского страхования рассказали, как можно заботиться о своем здоровье и встать на учет.
Часто сердечно-сосудистым заболеваниям предшествует гипертония — длительное повышение артериального давления, что может привести к инфаркту, а также повреждению важнейших органов, таких как мозг, сердце и почки, сообщает aif.ru.
«В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины. Именно она позволяет предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени», — подчеркивает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Для предотвращения сердечно-сосудистых катастроф необходимо регулярное динамическое наблюдение у специалистов для поддержания оптимального уровня артериального давления, коррекции факторов риска и оценки состояния органов-мишеней.
Диспансерное наблюдение, устанавливаемое при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени», наилучшим образом соответствует этим целям и проводится врачом-терапевтом.
Частоту диспансерных осмотров назначает врач, опираясь на определение сердечно-сосудистого риска заболевания, однако при стабильном течении заболевания она не должна быть реже одного раза в год.
«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, предусмотрены свои правила диспансерного наблюдения, при стабильном течении заболевания рекомендуется проходить диспансерные приемы у кардиолога не реже двух раз в год.
Эксперты обращают внимание, что проблемы с сердцем — это жизнеугрожающее состояние и при наличии определенных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.