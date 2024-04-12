Глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в Ростове

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В пятницу, 12 апреля, в сети Интернет появились сообщения о том, что в Ростове пенсионерка стала жертвой ДТП. По предварительной информации, пожилую женщину сбил мужчина на электросамокате. После столкновения с женщиной нарушитель скрылся с места аварии, а сама пожилая ростовчанка травмировала ногу.
В итоге Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело, позже предоставив доклад о результатах расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Напомним, с наступлением тепла все чаще жители Ростовской области пересаживаются на велосипеды и самокаты. Велосипедистам и самокатчикам следует проявить повышенную внимательность и осторожность на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать угрозы для других участников движения и аварийных ситуаций на дорогах.
Ранее в Ростовской области самокатчикам запретили ездить по дорогам со скоростью выше 60 километров в час.