rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Ростове самокатчик сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в Ростове

12 апреля 2024, 08:19
Фото: wikimedia.org
В Ростове самокатчик сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за травмирования пенсионерки в Ростове, об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В пятницу, 12 апреля, в сети Интернет появились сообщения о том, что в Ростове пенсионерка стала жертвой ДТП. По предварительной информации, пожилую женщину сбил мужчина на электросамокате. После столкновения с женщиной нарушитель скрылся с места аварии, а сама пожилая ростовчанка травмировала ногу.

Курьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована
Узнать подробнее

В итоге Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело, позже предоставив доклад о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Напомним, с наступлением тепла все чаще жители Ростовской области пересаживаются на велосипеды и самокаты. Велосипедистам и самокатчикам следует проявить повышенную внимательность и осторожность на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать угрозы для других участников движения и аварийных ситуаций на дорогах.

Ранее в Ростовской области самокатчикам запретили ездить по дорогам со скоростью выше 60 километров в час.

Читайте также:
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатахОстрый дефицит курьеров наметился в Ростове-на-ДонуРостовчане стали массово пересаживаться на арендованные авто и электросамокаты
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Ростов#18+#Пенсионерка#Следком#Самокат#Происшествия
Подпишитесь
Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону
Сегодня, 04:53
Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:35
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 04:25
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Вчера, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Вчера, 13:14
Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона
Сегодня, 07:01
"