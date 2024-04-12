Глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в Ростове

Напомним, с наступлением тепла все чаще жители Ростовской области пересаживаются на велосипеды и самокаты. Велосипедистам и самокатчикам следует проявить повышенную внимательность и осторожность на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать угрозы для других участников движения и аварийных ситуаций на дорогах.