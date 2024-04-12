Госучреждения Ростовской области массово пересаживаются с иномарок на «Москвичи»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Напомним, вот уже два года из-за введения санкций и ослабления рубля по отношению к зарубежным валютам обслуживание иномарок выросло в цене, дороже стали и комплектующие к автомобилям, и сами транспортные средства, а потому власти стали обращать больше внимания на отечественные автомобили.
Тенденцию закупок «Москвичей» в Ростовской области задало МКУ «Управление городского хозяйства и строительства» в Морозовске, которое первым в марте 2023 года решило приобрести «Москвич 3» или эквивалент за почти два миллиона рублей.
Позднее интерес к отечественным автомобилям поддержали ГБУ ДПО РО «Спортивная школа олимпийского резерва №35 имени братьев Самургашевых» и «ГЦАХиТО МВД России», на балансе которых также находятся «Москвичи». Спортивная школа потратила на покупку «Москвича» больше двух миллионов рублей, о расходах «ГЦАХиТО МВД России» на госзакупках данных нет.
И вот на днях, 11 апреля, ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора решила также приобрести «Москвич 3» или его эквивалент за 1,86 миллиона рублей. Белый кроссовер должен быть оборудован системой климат-контроля, круиз-контролем, антиблокировочной и антипробуксовочной системами, а также усилителем рулевого управления. Победителя конкурса выберут 25 апреля.
Ранее стало известно, какие автомобили жители Ростовской области покупают чаще всего.