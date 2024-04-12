rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Госучреждения Ростовской области пересаживаются с иномарок на новые «Москвичи»

Госучреждения Ростовской области массово пересаживаются с иномарок на «Москвичи»

12 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Госучреждения Ростовской области пересаживаются с иномарок на новые «Москвичи»
В Ростовской области государственные учреждения стали пополнять свои автопарки новыми «Москвичами», информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, вот уже два года из-за введения санкций и ослабления рубля по отношению к зарубежным валютам обслуживание иномарок выросло в цене, дороже стали и комплектующие к автомобилям, и сами транспортные средства, а потому власти стали обращать больше внимания на отечественные автомобили.

Тенденцию закупок «Москвичей» в Ростовской области задало МКУ «Управление городского хозяйства и строительства» в Морозовске, которое первым в марте 2023 года решило приобрести «Москвич 3» или эквивалент за почти два миллиона рублей.

Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит
Узнать подробнее
Спортивная школа потратила на покупку «Москвича» больше двух миллионов рублейСпортивная школа потратила на покупку «Москвича» больше двух миллионов рублей
Спортивная школа потратила на покупку «Москвича» больше двух миллионов рублей
Фото: 1MI

Позднее интерес к отечественным автомобилям поддержали ГБУ ДПО РО «Спортивная школа олимпийского резерва №35 имени братьев Самургашевых» и «ГЦАХиТО МВД России», на балансе которых также находятся «Москвичи». Спортивная школа потратила на покупку «Москвича» больше двух миллионов рублей, о расходах «ГЦАХиТО МВД России» на госзакупках данных нет.

И вот на днях, 11 апреля, ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора решила также приобрести «Москвич 3» или его эквивалент за 1,86 миллиона рублей. Белый кроссовер должен быть оборудован системой климат-контроля, круиз-контролем, антиблокировочной и антипробуксовочной системами, а также усилителем рулевого управления. Победителя конкурса выберут 25 апреля.

Ранее стало известно, какие автомобили жители Ростовской области покупают чаще всего.

Читайте также:
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреляЖителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до 1 млн рублейНасыщение салонов новыми машинами заставили продавцов подержанных авто снижать цены
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Ростовская область#Госзакупки#Транспорт#Покупка автомобиля#Тендер#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Конкурс#Москвич#Транспортные средства#Госучреждения#Происшествия
Подпишитесь
Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону
Сегодня, 04:53
Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:35
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 04:25
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Вчера, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Вчера, 13:14
Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона
Сегодня, 07:01
"