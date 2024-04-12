Госучреждения Ростовской области массово пересаживаются с иномарок на «Москвичи»

Напомним, вот уже два года из-за введения санкций и ослабления рубля по отношению к зарубежным валютам обслуживание иномарок выросло в цене, дороже стали и комплектующие к автомобилям, и сами транспортные средства, а потому власти стали обращать больше внимания на отечественные автомобили.