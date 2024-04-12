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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Ростове на выходные ожидается теплая и пасмурная погода

Жара и грозовой фронт могут накрыть Ростов на выходных

12 апреля 2024, 06:44
Фото: Администрация Ростова
В Ростове на выходные ожидается теплая и пасмурная погода
В Ростове на выходные могут прогреметь первые грозы, однако погода все еще останется теплой, сообщают синоптики.

В Ростове на выходные ожидается переменная облачность.

Утром в субботу 13 апреля температура будет колебаться от +15 до +21 градуса, а скорость северного ветра составит 2,7 метра в секунду.

Днем ожидается небольшой прирост температуры до +24 градусов и ветер западного направления со скоростью 5,4 метра в секунду.

Вечером температура будет колебаться от +16 до +20 градусов, скорость северо-западного ветра составит 4,6 метра в секунду.

Ночью стоит ожидать пасмурную погоду, с температурой от +14 до +16 градусов и ветром юго-западного направления со скоростью 3,2 метра в секунду.

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Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 14 апреля, с температурой утром от +15 до +21 градуса и облачностью с прояснениями.

Днем прогнозируется малооблачная погода, с температурой до +24 градусов и ветром с западного направления со скоростью 5,4 метра в секунду.

Вечером температура будет колебаться от +16 до +20 градусов с ветром северо-западного направления со скоростью 4,6 метра в секунду.

Ночью ожидается пасмурная погода с температурой от до +16 градусов и ветром юго-западного направления со скоростью 3,2 метра в секунду

Ранее стало известно, что эксперты оценили вероятность наводнений в Ростовской области.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Тепло#Ростов#Температура#Облачность#Пасмурно
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