Жара и грозовой фронт могут накрыть Ростов на выходных

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В Ростове на выходные ожидается переменная облачность.
Утром в субботу 13 апреля температура будет колебаться от +15 до +21 градуса, а скорость северного ветра составит 2,7 метра в секунду.
Днем ожидается небольшой прирост температуры до +24 градусов и ветер западного направления со скоростью 5,4 метра в секунду.
Вечером температура будет колебаться от +16 до +20 градусов, скорость северо-западного ветра составит 4,6 метра в секунду.
Ночью стоит ожидать пасмурную погоду, с температурой от +14 до +16 градусов и ветром юго-западного направления со скоростью 3,2 метра в секунду.
Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 14 апреля, с температурой утром от +15 до +21 градуса и облачностью с прояснениями.
Днем прогнозируется малооблачная погода, с температурой до +24 градусов и ветром с западного направления со скоростью 5,4 метра в секунду.
Вечером температура будет колебаться от +16 до +20 градусов с ветром северо-западного направления со скоростью 4,6 метра в секунду.
Ночью ожидается пасмурная погода с температурой от до +16 градусов и ветром юго-западного направления со скоростью 3,2 метра в секунду
Ранее стало известно, что эксперты оценили вероятность наводнений в Ростовской области.