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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону

Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону

12 апреля 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ликвидировали четыре беспилотника в ночь на пятницу, 12 апреля, заявил глава региона Василий Голубев.

Нападение началось в ночное время, но в 03.10 в Новошахтинске объявили отбой атаки БПЛА. Системы ПВО ликвидировали четыре дрона.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал и не было никаких повреждений. В данный момент вся информация уточняется.

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
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В Минобороны это назвали попыткой киевского режима совершить теракт. А сами дроны оказались самолетного типа.

До этого губернатор Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.

Ранее глава региона рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Беспилотники#Атака#Происшествия
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