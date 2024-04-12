Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Нападение началось в ночное время, но в 03.10 в Новошахтинске объявили отбой атаки БПЛА. Системы ПВО ликвидировали четыре дрона.
Глава региона уточнил, что никто не пострадал и не было никаких повреждений. В данный момент вся информация уточняется.
В Минобороны это назвали попыткой киевского режима совершить теракт. А сами дроны оказались самолетного типа.
До этого губернатор Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.
Ранее глава региона рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске.