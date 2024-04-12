Исследование ВТБ: каждый шестой житель ЮФО выпускает к своему счету карты для близких

Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 55% привязали бы к нему карты для партнера. Каждый пятый готов удовлетворять нужды пожилых родителей. Выпустить дополнительные карты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 49% респондентов, а 12% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.В вопросах контроля общего бюджета опрошенные жители юга разделились на 3 основные группы: 35% считают, что финансы должны находиться под строгим контролем; отслеживать, кто, на что и сколько потратил; 39% готовы контролировать траты только поверхностно; 26% убеждены, что в семье важно доверять друг другу и не следить за тратами другого.