Исследование ВТБ: каждый шестой житель ЮФО выпускает к своему счету карты для близких

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
При этом, 20% южан прежде не слышали о такой возможности, а 8% планируют попробовать семейные карты в ближайшее время.Четверть жителей региона думают, что возможность привязать несколько карт к одному счету — удобная и полезная опция, 36% считают, что у каждого должен быть свой отдельный счет. 19% опрошенных не готовы давать оценку, пока сами не попробуют такую возможность. Еще 19% полагают, что общий счет может внести путаницу в семейный бюджет.
Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 55% привязали бы к нему карты для партнера. Каждый пятый готов удовлетворять нужды пожилых родителей. Выпустить дополнительные карты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 49% респондентов, а 12% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.В вопросах контроля общего бюджета опрошенные жители юга разделились на 3 основные группы: 35% считают, что финансы должны находиться под строгим контролем; отслеживать, кто, на что и сколько потратил; 39% готовы контролировать траты только поверхностно; 26% убеждены, что в семье важно доверять друг другу и не следить за тратами другого.
Пятая часть респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стала бы ограничивать близких в расходах. 14% опрошенных установили бы лимит в 5 тыс. рублей. Траты в пределах 10-20 тыс. рублей готовы позволить близким 18% участников опроса, 12% не против установить верхние ограничения трат в районе 50 тыс. рублей. Лишь 1% считают возможным не ограничивать близких при тратах свыше 100 тыс. рублей.
Большинство респондентов (68%) думают, что детей нужно приучать к деньгам еще в дошкольном (26%) или младшем школьном возрасте (42%). Каждый пятый участник опроса (19%) назвал средний школьный возраст оптимальным для начала ведения личного бюджета. 8% полагают, что на карманные расходы можно давать деньги только с 14 лет, а еще 4% не считают нужным давать детям деньги на личные расходы.
54% южан думают, что карманные расходы детям 10-17 лет не должны превышать 3 тыс. рублей в месяц, 28% готовы увеличить статью расходов в пределах 3-5 тыс. рублей ежемесячно. Свыше 5 тыс. рублей на личные траты готовы давать только 7%.*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–8 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.