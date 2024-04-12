К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило

По словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном зале, проверить дома, мимо которых проходила девушка, беседовать с жителями, а также опросить всех очевидцев, которые могли видеть ее после того, как она покинула Дворец спорта, включая сотрудников и гостей санатория. Требовалось обратиться ко всем возможным источникам информации.