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К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило

К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило

12 апреля 2024, 07:07
Фото: saratov.sledcom.ru / иллюстрация
К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило
К поискам спортсменки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой подключился следователь, который ранее занимался розыском маньяка Андрея Чикатило, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Напомним, что последний раз 21-летнюю девушку из Ростова-на-Дону видели 10 февраля, когда она приехала на турнир по тайскому боксу в Дагестан. После поражения в одном из поединков она вышла прогуляться по берегу моря и исчезла.

В данный момент продолжается ее розыск, в котором участвуют, в том числе, волонтеры.

Больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести
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Теперь издание пишет, что ее мать обратилась за помощью к Амурхану Яндиеву. Именно ему в прошлом удалось поймать маньяков Андрея Чикатило и Владимира Муханкина.

По словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном зале, проверить дома, мимо которых проходила девушка, беседовать с жителями, а также опросить всех очевидцев, которые могли видеть ее после того, как она покинула Дворец спорта, включая сотрудников и гостей санатория. Требовалось обратиться ко всем возможным источникам информации.

По словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном залеПо словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном зале
По словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном зале
Фото: t.me/anntsomartova

Согласно высказыванию следователя, существует вероятность того, что Анну могли проследить и затем похитить.

Ранее стало известно, что больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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