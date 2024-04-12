К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Напомним, что последний раз 21-летнюю девушку из Ростова-на-Дону видели 10 февраля, когда она приехала на турнир по тайскому боксу в Дагестан. После поражения в одном из поединков она вышла прогуляться по берегу моря и исчезла.
В данный момент продолжается ее розыск, в котором участвуют, в том числе, волонтеры.
Теперь издание пишет, что ее мать обратилась за помощью к Амурхану Яндиеву. Именно ему в прошлом удалось поймать маньяков Андрея Чикатило и Владимира Муханкина.
По словам следователя, 10 февраля, в день исчезновения Ани, было необходимо провести опрос всех присутствовавших в спортивном зале, проверить дома, мимо которых проходила девушка, беседовать с жителями, а также опросить всех очевидцев, которые могли видеть ее после того, как она покинула Дворец спорта, включая сотрудников и гостей санатория. Требовалось обратиться ко всем возможным источникам информации.
Согласно высказыванию следователя, существует вероятность того, что Анну могли проследить и затем похитить.
Ранее стало известно, что больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести.