Количество маршрутных автобусов сократят в Ростове с 15 апреля

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
С 15 апреля транспорт переходит на летний график работы, что приведет к сокращению его количества. Такие условия прописаны в контрактах, заключенных властями с перевозчиками.
На маршруте №18 будет на четыре автобуса меньше — 16 по будням и 13 в выходные дни.
Количество транспорта для маршрутов №1 и №27 сократят на два автобуса. Аналогичные меры введут на маршрутах №25 и №29.
Для маршрутов №51 и №61 предусмотрено ежедневное использование шести машин вместо восьми.
Электротранспорт также перейдет на летний график работы. Для маршрута №2 начнут выводить 9 троллейбусов по будням и семь — в выходные дни. Количество машин для маршрута №22 уменьшится на одну.
Отмечается, что новые меры будут действовать с 15 апреля.
Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в донском регионе.