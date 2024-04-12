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Published Сегодня, 07:57

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Количество маршрутных автобусов сократят в Ростове с 15 апреля

Количество маршрутных автобусов сократят в Ростове с 15 апреля

12 апреля 2024, 07:57
Фото: donland.ru
Количество маршрутных автобусов сократят в Ростове с 15 апреля
В Ростове-на-Дону из-за перехода на летний режим уменьшат число автобусов на городских маршрутах, сообщает «Ростовский городской транспорт».

С 15 апреля транспорт переходит на летний график работы, что приведет к сокращению его количества. Такие условия прописаны в контрактах, заключенных властями с перевозчиками.

На маршруте №18 будет на четыре автобуса меньше — 16 по будням и 13 в выходные дни.

Количество транспорта для маршрутов №1 и №27 сократят на два автобуса. Аналогичные меры введут на маршрутах №25 и №29.

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Для маршрутов №51 и №61 предусмотрено ежедневное использование шести машин вместо восьми.

Электротранспорт также перейдет на летний график работы. Для маршрута №2 начнут выводить 9 троллейбусов по будням и семь — в выходные дни. Количество машин для маршрута №22 уменьшится на одну.

Отмечается, что новые меры будут действовать с 15 апреля.

Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Ростов#Сокращение количества автобусов
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