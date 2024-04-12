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Космонавт Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики с орбиты

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты

12 апреля 2024, 10:49
Фото: Роскосмос
Космонавт Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики с орбиты

Космонавт Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики с орбиты

Донской астронавт Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики, видео-открытку опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В пятницу, 12 апреля, представители Госкорпорации «Роскосмос» напомнили, что 63 года назад космонавт Юрий Гагарин отправился на околоземную орбиту с космодрома «Байконур». Именно тогда россияне услышали, как выглядит Земля из космоса.

Благодаря этому достижению, сейчас космонавты имеют возможность трудится на МКС и регулярно делиться с землянами снимками планеты и рассказывать о работе в космосе.

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Дончанин Николай Чуб, являющийся уроженцем Новочеркасска, поздравил жителей Ростовской области и других жителей России с великим праздником, а также поблагодарил своих коллег и других работников отрасли космонавтики с профессиональным праздником.

Видео: Роскосмос

«Хоть и не причастен к отрасли, но всегда радуюсь такому замечательному дню. Всех с праздником, выше и выше, к звездам, во Вселенную!», «Новых открытий, запусков самых современных ракет!», — поздравили россияне космонавтов в ответ, попросив сотрудников «Роскосмоса» подумать о подготовке панорамы планеты с борта МКС.

Ранее дончане смогли увидеть теневую сторону Земли.

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