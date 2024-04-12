Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты

«Хоть и не причастен к отрасли, но всегда радуюсь такому замечательному дню. Всех с праздником, выше и выше, к звездам, во Вселенную!», «Новых открытий, запусков самых современных ракет!», — поздравили россияне космонавтов в ответ, попросив сотрудников «Роскосмоса» подумать о подготовке панорамы планеты с борта МКС.