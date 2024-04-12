Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В пятницу, 12 апреля, представители Госкорпорации «Роскосмос» напомнили, что 63 года назад космонавт Юрий Гагарин отправился на околоземную орбиту с космодрома «Байконур». Именно тогда россияне услышали, как выглядит Земля из космоса.
Благодаря этому достижению, сейчас космонавты имеют возможность трудится на МКС и регулярно делиться с землянами снимками планеты и рассказывать о работе в космосе.
Дончанин Николай Чуб, являющийся уроженцем Новочеркасска, поздравил жителей Ростовской области и других жителей России с великим праздником, а также поблагодарил своих коллег и других работников отрасли космонавтики с профессиональным праздником.
«Хоть и не причастен к отрасли, но всегда радуюсь такому замечательному дню. Всех с праздником, выше и выше, к звездам, во Вселенную!», «Новых открытий, запусков самых современных ракет!», — поздравили россияне космонавтов в ответ, попросив сотрудников «Роскосмоса» подумать о подготовке панорамы планеты с борта МКС.
Ранее дончане смогли увидеть теневую сторону Земли.