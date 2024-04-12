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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Ростове-на-Дону передумали уменьшать число маршрутных автобусов

Летнее расписание для общественного транспорта в Ростове введут 1 июня

12 апреля 2024, 12:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону передумали уменьшать число маршрутных автобусов
В Ростове-на-Дону решили продлить до 1 июня зимнее расписание работы автобусов и электротранспорта, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Переход на другое расписание означает сокращение выпускаемых на маршруты автобусов. Изначально это хотели сделать с 15 апреля, но теперь перенесли срок на начало лета.

Вернуться на зимнее расписание планируется не 15 ноября, а 1 октября. Изменения затронут 14 маршрутов: автобусов №1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, 51, 61, 66, троллейбусов №2, 22 и трамваев №1, 7, 10.

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«Из-за увеличения мобильности населения и уменьшения эксплуатационной скорости число единиц транспорта зимой увеличивается. Однако фактическое количество может быть меньше заявленного в любой сезон, например, из-за того, что не хватает водителей», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что для Ростова закупят 40 троллейбусов и 35 электробусов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Происшествия#Зимнее расписание
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