Летнее расписание для общественного транспорта в Ростове введут 1 июня

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Переход на другое расписание означает сокращение выпускаемых на маршруты автобусов. Изначально это хотели сделать с 15 апреля, но теперь перенесли срок на начало лета.
Вернуться на зимнее расписание планируется не 15 ноября, а 1 октября. Изменения затронут 14 маршрутов: автобусов №1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, 51, 61, 66, троллейбусов №2, 22 и трамваев №1, 7, 10.
«Из-за увеличения мобильности населения и уменьшения эксплуатационной скорости число единиц транспорта зимой увеличивается. Однако фактическое количество может быть меньше заявленного в любой сезон, например, из-за того, что не хватает водителей», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что для Ростова закупят 40 троллейбусов и 35 электробусов.